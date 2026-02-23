Por el avance de la gripe A H3N2, adelantan la vacunación antigripal en Mendoza

Ante el avance de la variante A H3N2 subclado K de gripe , Mendoza adelantará la campaña de vacunación antigripal este año. Así lo anunció el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, tras reunirse en el Consejo Federal de Salud. Es algo que ya venían evaluando, según anticipó Los Andes, y luego de que se conociera a fines de enero que Córdoba evaluaba la misma estrategia.

Se da en un contexto en el que esta variante está liderando los contagios en el hemisferio Norte y con un alto poder de contagiosidad. En Argentina, así como en Mendoza, no es algo que se considere de preocupación, pero sí que requiere acciones preventivas.

Sin embargo, hay que decir que la provincia es la jurisdicción que más notificaciones ha tenido en el país de esta variante durante las primeras semanas del año mientras que es la que ha registrado el primer fallecimiento por esta causa . Asimismo, en el Ministerio de Salud de Mendoza ya anticipan que será la variante que más circule este invierno.

“Hemos participado en la primera reunión del Congreso Federal de Salud (COFESA 2026), donde habíamos planteado a finales del 2025 y en esta primer reunión del año, la necesidad de adelantar la vacunación gripal por la circulación en el hemisferio norte de la nueva variante H3N2 subclado K”, anunció el funcionario.

A partir de esto, dijo que ya se avanza en coordinar los puntos clave. Esta semana esperan recibir las vacunas, mientras que se iniciará la campaña local el próximo lunes 2 de marzo.

Como suele ser cada año, se podrá acceder a la vacuna en todos los centros de salud y vacunatorios de los hospitales.

Adelanto de la vacuna antigripal

Esto implica adelantar un mes y hasta casi dos la estrategia en relación a lo habitual. Pese a la intención, era algo que debía consensuar con Nación en tanto se depende del lanzamiento de la campaña por parte del Ministerio de Salud de la Nación así como de que este envíe las dosis.

Se trata de una estrategia que ya había usado Mendoza en otra ocasión: en 2022, tras la pandemia, los índices de coronavirus empezaron a bajar pero, a la par, aumentaban los de gripe. Por eso, en común acuerdo entre todas las provincias, se decidió que la campaña de vacunación antigripal no comenzara entre mayo y junio, como se hacía habitualmente, sino en marzo. Concretamente fue el 20 de marzo. Desde entonces comenzó a aplicarse antes, fue a mediados de marzo en 2023, 2024 y 2025.

Vacunación Ante el avance de la variante A H3N2 subclado K de gripe, Mendoza adelantará la campaña de vacunación antigripal este año. Foto: gentileza Gobierno de Mendoza Gentileza Gobierno de Mendoza

El 20 de enero falleció un paciente que estuvo internado varios días en Mendoza tras haber dado positivo de este patógeno. Se transformó en el primer fallecido del país por esta variante de gripe. Se trataba de un turista de 74 años, que había arribado desde España a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año. Esto implica que se trató de un caso importado, es decir que no se contagió en la provincia.

Por qué se adelanta la vacunación antigripal

El avance de la gripe A H3N2, y en particular el subclado K, ha llevado a volver la mirada fuertemente sobre la vacunación antigripal, la estrategia sobre la que hacen hincapié las autoridades sanitarias para prevenir casos graves. La circulación de esta variante se adelantó en Europa y domina los contagios con su alto poder de transmisibilidad.

Este tipo de gripe ya ha circulado en la región por lo cual no se trata de un caso nuevo, a diferencia de lo que podía ser el Covid. La particularidad del subclado K es justamente una mayor transmisibilidad aunque por lo pronto no se ha detectado que genere cuadros más graves.

Las autoridades sanitarias internacionales han advertido a los gobiernos del sur sobre la necesidad de fortalecer la vacunación para estar preparados

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas. Hay que recordar que cada año, se observa el comportamiento del patógeno en el norte para desarrollar las vacunas que luego se usan en la temporada del sur y que contiene las variantes que más incidencia tuvieron.

Qué pasa en Mendoza con la gripe H3N2

Según ha analizado la Dirección de Epidemiología Nacional, la actividad de influenza en la Región de las Américas continúa con una tendencia al alza, principalmente relacionada con el aumento de la circulación en el hemisferio norte, con una tasa de positividad regional del 28,2%. El virus de influenza A(H3N2) sigue siendo el subtipo predominante entre las muestras subtipificadas en todas las subregiones, excepto en la subregión andina, donde predomina el virus de influenza A(H1N1)pdm09.

La influenza A fue la que dominó el invierno 2025 en Mendoza y el país y comenzó a tener un repunte en las notificaciones a fines de 2025, en particular la variante H3N2.

Gripe - resfrío Gripe: la influenza A dominó el invierno 2025 en Mendoza y el país

Durante las primeras semanas epidemiológicas de 2026, las detecciones de influenza se mantienen estables, con un leve aumento en el porcentaje de positividad, se advierte.

Pero se aprecia que entre los internados con enfermedades respiratorias es la gripe la que genera más casos: “En personas internadas, en la SE5/2026, se notificaron 8 hospitalizaciones con diagnóstico de influenza, 8 con diagnóstico de SARS-CoV-2 y 1 con VSR”, señala el Ministerio de Salud de la Nación en su último BOletín Epidemiológico.

En Mendoza, entre la semana 1 y la 6 de este año se notificaron 9 casos del subclado K de gripe H3N2 sobre un total de 13 notificaciones de enfermedad de tipo influenza y 10 casos del tipo K en todo Cuyo. Con esos datos, es la provincia con más notificaciones de este tipo variante.

Bajo impacto de la gripe en el inicio del año

En las 4 primeras semanas epidemiológicas de 2026 (en enero) se notificaron 30.398 casos de ETI (influenza) en Argentina, con una tasa de incidencia acumulada de 65,4 casos/ 100.000 habitantes. Sin embargo, las notificaciones e incidencia son las más bajas de los últimos 5 años (desde 2021 inclusive) para este periodo.

Por todo esto es que el escenario actual en el país se considera de bajo riesgo - o en zona de éxito- aunque no hay que olvidar que, claro, se está en época de baja circulación y hay que considerar el repunte en la época fría.

“Entre las SE 1/2025 y la SE 6/2026, el Laboratorio Nacional de Referencia recibió muestras positivas para Influenza A(H3N2) provenientes de 22 jurisdicciones. De ellas pudo realizarse la secuenciación genómica de 89 casos, de los cuales 58 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)”, esto es el 65%.

La Nación observa que los casos correspondientes al subclado J.2.4.1 (K) se distribuyeron en las 5 regiones del país y en 18 jurisdicciones, concentrándose mayoritariamente en el Centro y en el Sur.