Con el avance de la gripe H3N2, Mendoza considera adelantar la campaña de vacunación

El avance de la gripe A H3N2 , y en particular el subclado K, ha llevado a volver la mirada fuertemente sobre la vacunación antigripal , la estrategia sobre la que hacen hincapié las autoridades sanitarias para prevenir casos graves. La circulación de esta variante se adelantó en Europa y domina los contagios con su alto poder de transmisibilidad.

Por eso, ante la advertencia de las autoridades sanitarias internacionales sobre la necesidad de fortalecer la vacunación en el hemisferio sur para estar preparados, en Mendoza consideran la posibilidad de adelantar la c ampaña de vacunación antigripal.

En el Ministerio de Salud de Mendoza creen que sería una buena iniciativa lanzarla en febrero , un mes y hasta casi dos antes de lo habitual. Es algo que analizan aunque no se habla aún de un anuncio. Es que no es una decisión que puedan tomar en soledad sino que dependen del lanzamiento de la campaña por parte del Ministerio de Salud de la Nación así como de que este envíe las dosis.

Se trata de una estrategia que ya está analizando Córdoba . Así lo confirmó el Ministerio de Salud cordobés al señalar que evalúan iniciarla en marzo cuando lo habitual es que suceda en abril o mayo. Sin embargo, también dependen de Nación. Esta estrategia anticipada alcanzaría a los grupos de mayor riesgo.

Tal cual dio a conocer La Voz del Interior, esto fue confirmado por Sonia Nievas, directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud de Córdoba.

“En el Hemisferio Norte el brote se adelantó y los primeros casos se dieron en septiembre. El brote también se puede anticipar en Argentina por eso se está evaluando también anticipar para marzo la campaña de vacunación”, señaló la funcionaria.

Se trata de una estrategia que ya había usado Mendoza en otra ocasión: en 2022, tras la pandemia, los índices de coronavirus empezaron a bajar pero, a la par, aumentaban los de gripe. Por eso, en común acuerdo entre todas las provincias, se decidió que la campaña de vacunación antigripal no comenzara entre mayo y junio, como se hacía habitualmente, sino en marzo. Concretamente fue el 20 de marzo. Desde entonces comenzó a aplicarse antes, fue a mediados de marzo en 2023, 2024 y 2025.

Más casos en Mendoza

Si bien se venía evaluando hace una semana, se suma al contexto este martes el fallecimiento del turista español que había llegado a Mendoza a pasar las fiestas y que resultara infectado justamente con esta variante subclado K. Se transformó en el primer paciente fatal en Argentina por esta causa y tenía comorbilidades que agravaron su cuadro.

Pero además, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, Mendoza es la segunda provincia con más notificaciones de influenza tipo A variante H3N2. De acuerdo a los registros se han notificado 7 casos entre el 18 de diciembre y el 16 de enero. Es superada solamente por Tierra del Fuego que tiene 8.

De esos 7 casos, 3 son del subclado K y la provincia se encuentra en segundo lugar por la cantidad de notificaciones de esta variante junto con Neuquén y detrás de Buenos Aires que tiene 4.

¿Protege la vacuna actual?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas. Hay que recordar que cada año, se observa el comportamiento del patógeno en el norte para desarrollar las vacunas que luego se usan en la temporadadel sur y que contiene las variantes que más incidencia tuvieron.

“Los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (≈70–75% en niños y 30–40% en adultos”, informó la organización.

Efectivamente, consultado por La Voz, Pablo Bonvehí, infectólogo experto en gripe y presidente de la Fundación Vacunar, explicó que las dosis disponibles para la próxima temporada invernal tendrán una mayor protección contra la variante K, ya que contendrán el nuevo subclado que apareció en Europa el año pasado.

El Ministerio de Salud de la Nación informó en un comunicado reciente: que se recomienda que las vacunas antigripales trivalentes para uso en la temporada 2026, en el Hemisferio Sur, contengan los siguientes componentes:

Elaboradas en huevos

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09- cepa análoga

A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2)- cepa análoga

B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria)- cepa análoga

Elaboradas en células o recombinantes

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09- cepa análoga

A/Sydney/1359/2024 (H3N2)- cepa análoga

B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria)- cepa análoga

“La combinación de vacunación, vigilancia, acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, y medidas preventivas personales serán importantes para reducir la carga de la enfermedad y proteger a las poblaciones más vulnerables”, resaltó el Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la OPS.

Asimismo, como suele suceder en estos casos, se ajustan estrategias. La OPS reiteró la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.