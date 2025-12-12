Alerta en el mundo por la alta circulación de gripe H3N2: cuál es el nivel de riesgo en Mendoza

La alta circulación de una variante de gripe en el hemisferio Norte ha puesto en alerta a los sistemas sanitarios del mundo. La variante se adelantó varias semanas a la circulación habitual de la temporada de invierno en esa zona y además ha llegado a ser la mitad de las notificaciones de gripe.

Se estima que 10% de los mendocinos tiene asma y la mitad no lo sabe: harán controles gratuitos

Así, la influenza A (H3N2) subclado K ha ganado protagonismo sobre las últimas semanas de este año, y con ello, elevado la atención sobre el asunto.

Como bien se sabe, cada temporada el Sur sigue atento lo que sucede en el invierno del norte con las enfermedades respiratorias,y en particular, con esta, para tener un “adelanto” del probable escenario que se presentará en sus territorios cuando baje la temperatura

Ante la creciente preocupación, el Ministerio de Salud de Mendoza salió a aclarar cuál es la situación en la provincia y si la vacuna antigripal seguirá siendo efectiva .

En Europa, se presenta un brote sin precedentes de este tipo de gripe, caracterizado por un aumento temprano y rápido de casos que ha incrementado las hospitalizaciones y puesto en tensión los sistemas de salud. Esto sobre todo en Europa y el Este de Asia.

Temporada de gripe: cuáles son las señales de alarma según las edades Foto: web La alta circulación de una variante de gripe en el hemisferio Norte ha puesto en alerta a los sistemas sanitarios del mundo

“En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones”, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores”, alertó.

Esta semana, llamó a los países de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte. En ese sentido, la entidad detalló que en Canadá y Estados Unidos también se observa una mayor presencia del subtipo H3N2, incluido un crecimiento progresivo del subclado K. Este último ha representado cerca de la mitad de las detecciones en la Unión Europea.

“En el hemisferio norte se adelanta la circulación del virus por la estacionalidad, ya que ellos están ingresando al invierno. Tanto en Estados Unidos como en Europa la temporada de la gripe se adelantó tres semanas respecto de lo habitual”, comentó al respecto, Andrea Flaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

“Esto ha generado alerta en estos países. Primero, porque se adelantó la circulación del virus y porque, en los tipos de gripe A y B, este subtipo es el 50% de lo que está circulando. Por ahora no hay registro de mayor gravedad; sí, de mayor contagiosidad y mayor transmisibilidad, por eso es muy importante mantener la inmunidad de las personas, sobre todo en aquellas que tienen factores de riesgo”, agregó la profesional.

¿Circula la gripe H3N2 en Mendoza?

El punto fundamental sobre el que alertó la cartera es que no hay circulación del nuevo tipo de virus en Mendoza. Esto en un contexto local de temporada baja de este tipo de patologías.

“En Argentina no hay circulación del nuevo virus y no se han registrado casos en Latinoamérica”, subrayó el área a través de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión. Hizo referencia así a las recientes comunicaciones técnicas emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) al respecto.

Se han detectado 10 casos de gripe H3N2, la variante que está circulando en Mendoza. La vacuna tiene protección ante ella. Foto: archivo / Los Andes La alta circulación de una variante de gripe en el hemisferio Norte ha puesto en alerta a los sistemas sanitarios del mundo. Foto: archivo / Los Andes

En tanto, la OPS informó que este subclado no ha sido detectado en Sudamérica al momento del último reporte regional del 4 de diciembre de 2025. Asimismo, la vigilancia epidemiológica y virológica en Argentina continúa sin detección del subclado K.

En este punto remarcó que “no existe evidencia de mayor gravedad ni riesgo aumentado para Argentina o Mendoza en la actualidad”.

“Hasta el momento no se ha visto mayor gravedad, pero se estima que las personas que más riesgo tienen son los adultos mayores, niños pequeños, personal de salud, porque están muy expuestos a las enfermedades respiratorias, y las personas con enfermedades crónicas, los cuales todos tienen indicación de vacunación”, dijo Flaschi.

¿Sigue siendo útil la vacuna contra la gripe?

La OPS señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas.

“Los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (≈70–75% en niños y 30–40% en adultos”, informó la organización.

“La combinación de vacunación, vigilancia, acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, y medidas preventivas personales serán importantes para reducir la carga de la enfermedad y proteger a las poblaciones más vulnerables”, resaltó el Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la OPS.

Asimismo, como suele suceder en estos casos, se ajustan estrategias. La OPS reiteró la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Falaschi apuntó que es muy importante que los grupos de riesgo mencionados estén vacunados, ya que la vacunación, se estima, protegería contra las formas graves, como la hospitalización.

La vacunación es clave para evitar cuadros graves, internaciones y mortalidad. En Mendoza se ha vacunado con dos dosis al 38% de la población total. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes La alta circulación de una variante de gripe en el hemisferio Norte ha puesto en alerta a los sistemas sanitarios del mundo

La epidemióloga agregó que, si bien este es un tipo nuevo y se está estudiando, está circulando en el hemisferio norte junto a otros virus, como el Covid y el virus sincicial respiratorio, por lo cual es muy importante que las personas tengan sus esquemas de vacunación al día para esas enfermedades.

Qué recomienda el ministerio de Salud de Mendoza ante la gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Mendoza informó además sobre las acciones que se están tomando a nivel local ante este escenario. La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio mantiene reforzados sus sistemas de vigilancia de virus respiratorios y continúa articulando con la Red Nacional de Influenza y la OPS para el monitoreo genómico.

Desde el Ministerio de Salud se recomienda a la población:

-Vacunarse contra la influenza, especialmente personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Recordar que es obligatoria la vacunación del personal de salud.

-Mantener hábitos de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes.

-Ante síntomas respiratorios (fiebre, tos, malestar), evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar al sistema de salud.

“La situación epidemiológica actual no representa una amenaza inusual para la población de Mendoza. Los mecanismos de vigilancia y respuesta del Ministerio de Salud se encuentran activos y funcionando adecuadamente. Se continuará informando a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante”, remarcó el área.