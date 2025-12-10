10 de diciembre de 2025 - 19:41

Temor por la nueva variante de gripe H3N2 que arrasa en el hemisferio norte: cuándo podría llegar a Argentina

Múltiples países registran un brote inusual de influenza por la variante H3N2 subclado K, que se expandió antes de lo previsto y ya provoca saturación sanitaria.

Alertan por la nueva variante de gripe H3N2&nbsp;

Alertan por la nueva variante de gripe H3N2 

Foto:

Por Redacción Mundo

La circulación anticipada de la variante H3N2 subclado K de la gripe encendió las alarmas en los sistemas de salud de Europa, Estados Unidos y Asia. Según reportes internacionales, el pico estacional se adelantó entre tres y seis semanas, generando un brote atípico que desbordó hospitales y multiplicó las consultas médicas.

Leé además

Un paracaidista terminó colgado de un semáforo en Cuidad de México.

Insólito: un paracaidista cayó en pleno centro de Ciudad de México y quedó colgado de un semáforo

Por Redacción
María Corina Machado saludó a centenares de venezolanos desde el balcón del Grand Hotel, luego de llegar a Oslo.

Machado reapareció en Oslo y emocionó a sus seguidores con el himno venezolano

Por Redacción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón enfrentan un aumento inesperado de contagios, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los especialistas explican que esta variante presenta mutaciones en su cápside externa que le permiten esquivar la inmunidad natural y la inducida por las vacunas, lo que favorece su rápida propagación. Además, su avance coincide con la circulación de otros virus respiratorios, un escenario que agravó la presión sobre centros médicos y áreas de internación.

Síntomas y posible confusión con COVID-19

Los cuadros clínicos asociados a la H3N2 subclado K incluyen fiebre alta, malestar general intenso, dolores musculares, tos seca y fatiga. Profesionales de la salud advirtieron que estos síntomas pueden confundirse con los del COVID-19, por lo que recomiendan realizar pruebas combinadas para obtener diagnósticos precisos.

Aunque por el momento no se comprobó que esta variante provoque enfermedad más grave, la preocupación se centra en su elevado nivel de contagio y en el riesgo de saturación de los sistemas de salud.

Frente al avance de la gripe, los gobiernos activaron protocolos de contingencia que incluyen refuerzos de personal, áreas de aislamiento, obligatoriedad del uso de barbijos en hospitales y campañas preventivas. Infectólogos también subrayan la relevancia de la vacunación para reducir internaciones, evitar complicaciones y disminuir la mortalidad.

Cuándo podría llegar a la Argentina

La patóloga pediátrica Marta Cohen alertó sobre la situación en Europa y señaló que en el Reino Unido las internaciones por influenza alcanzaron las 2.000 y podrían cuadruplicarse en las próximas semanas. “Esto va a llegar a la Argentina para el otoño, seguramente. Es fundamental planificar la vacunación para marzo”, sostuvo. También recomendó que quienes viajen a Europa se vacunen al menos dos semanas antes del viaje.

En paralelo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica para que los países de la región fortalezcan sus planes de respuesta ante el avance de la influenza en el hemisferio norte. El organismo insistió en que la estrategia para mitigar el impacto incluye vacunación, vigilancia epidemiológica, preparación hospitalaria y diagnóstico oportuno, con el fin de proteger a los grupos vulnerables y evitar un colapso sanitario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La primera dama de Francia desató la polémica

Brigitte Macron desató la polémica en Francia por un comentario contra feministas: "Sucias estupidas"

Por Redacción Mundo
Detuvieron al expresidente de Bolivia Luis Arce.

Detuvieron al exmandatario de Bolivia Luis Arce en plena investigación por el Fondo Indígena

Por Redacción Mundo
El Dashan fue atacado por drones marítimos ucranianos.

Golpe a la "flota en la sombra": así inutilizó un enjambre de drones ucranianos un petrolero ruso

Por Redacción
Escándalo sanitario en Europa por un esperma con mutación cancerígena.

Un donante con "mutación cancerígena" engendró 197 hijos y destapó un escándalo sanitario: ya hay muertos

Por Redacción Mundo