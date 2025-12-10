10 de diciembre de 2025 - 23:18

Machado reapareció en Oslo y emocionó a sus seguidores con el himno venezolano

La dirigente venezolana llegó a Noruega tras abandonar su país en secreto y se presentó en el balcón del Grand Hotel. Allí, tras ser galardona con el Nobel de la Paz, compartió un emotivo momento con sus seguidores.

María Corina Machado saludó a centenares de venezolanos desde el balcón del Grand Hotel, luego de llegar a Oslo.

María Corina Machado saludó a centenares de venezolanos desde el balcón del Grand Hotel, luego de llegar a Oslo.

Foto:

X / @NTN24
El abrazo que necesita toda Venezuela, el posteo de Machado desde Noruega.

"El abrazo que necesita toda Venezuela", el posteo de Machado desde Noruega.

Foto:

X / @MariaCorinaYA
Por Redacción

María Corina Machado reapareció en público este jueves en Oslo, Noruega, luego de permanecer 16 meses en la clandestinidad. La líder opositora venezolana llegó al Grand Hotel cerca de las 2.30 (hora local), donde fue recibida por decenas de compatriotas que aguardaban su salida para celebrar su reciente obtención del Premio Nobel de la Paz 2025.

Leé además

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela tras pasar más de un año en la clandestinidad

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela luego de más de un año en la clandestinidad

Por Redacción Mundo
El Gobierno felicitó a María Corina Machado por el Premio Nóbel de la Paz.

A pesar de que no hubo foto, el Gobierno felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz 2025

Por Redacción Política

La dirigente se asomó al balcón del hotel, saludó a los presentes y entonó el himno nacional junto a ellos. Minutos más tarde bajó a la calle, se acercó al vallado, se tomó fotografías y conversó brevemente con quienes la esperaban entre gritos de “libertad”. El Comando con Venezuela publicó en la red social X que “este Nobel es de todos los venezolanos” y que el premio “impulsa” la lucha por la democracia.

Embed

Machado había abandonado Venezuela en barco rumbo a Curazao en un operativo de seguridad coordinado con Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal. Desde allí tomó un vuelo hacia Noruega, aunque no logró llegar a tiempo para la ceremonia oficial, motivo por el cual su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón y leyó el discurso preparado para la ocasión.

Embed

En sus redes, Machado afirmó que fue “un honor” escuchar su propio mensaje en la voz de su hija y señaló que espera reencontrarse pronto con su familia. También destacó que “muchas personas arriesgaron sus vidas” para facilitar su salida del país, en un contexto donde el oficialismo venezolano la acusa de promover una intervención extranjera para desplazar a Nicolás Maduro.

María Corina Machado en Oslo, Noruega

"El abrazo que necesita toda Venezuela", el posteo de Machado desde Noruega.

La incógnita ahora es si podrá regresar a Venezuela. El gobierno de Maduro podría considerarla “fugitiva”, mientras varios de sus colaboradores permanecen detenidos o continúan en la clandestinidad tras denunciar un presunto fraude electoral en los comicios del año pasado, cuando el mandatario fue reelegido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Ovación y emotivo discurso, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo
Milei en Oslo y Victoria Villarruel en España, ¿Quién está al frente del país?

Javier Milei en Oslo y Victoria Villarruel en Madrid, ¿Quién está a cargo del país?

Por Redacción Política
Javier Milei inició un nuevo viaje internacional.

Milei viajó a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz: la agenda completa

Por Redacción Política
Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

María Corina Machado y las ceremonia del Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo