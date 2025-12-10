Machado reapareció en Oslo y emocionó a sus seguidores con el himno venezolano

La dirigente venezolana llegó a Noruega tras abandonar su país en secreto y se presentó en el balcón del Grand Hotel. Allí, tras ser galardona con el Nobel de la Paz, compartió un emotivo momento con sus seguidores.

María Corina Machado saludó a centenares de venezolanos desde el balcón del Grand Hotel, luego de llegar a Oslo.

María Corina Machado reapareció en público este jueves en Oslo, Noruega, luego de permanecer 16 meses en la clandestinidad. La líder opositora venezolana llegó al Grand Hotel cerca de las 2.30 (hora local), donde fue recibida por decenas de compatriotas que aguardaban su salida para celebrar su reciente obtención del Premio Nobel de la Paz 2025.

La dirigente se asomó al balcón del hotel, saludó a los presentes y entonó el himno nacional junto a ellos. Minutos más tarde bajó a la calle, se acercó al vallado, se tomó fotografías y conversó brevemente con quienes la esperaban entre gritos de “libertad”. El Comando con Venezuela publicó en la red social X que “este Nobel es de todos los venezolanos” y que el premio “impulsa” la lucha por la democracia.

Embed #MUNDO| A esta hora la Nobel de Paz, María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega). Esta es la primera aparición pública de Machado en once meses, tras vivir en clandestinidad ante las amenazas del chavismo.



Machado logró salir de Venezuela en un barco que llegó a… pic.twitter.com/UgM5dbjHQP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025 Machado había abandonado Venezuela en barco rumbo a Curazao en un operativo de seguridad coordinado con Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal. Desde allí tomó un vuelo hacia Noruega, aunque no logró llegar a tiempo para la ceremonia oficial, motivo por el cual su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón y leyó el discurso preparado para la ocasión.

Embed ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025 En sus redes, Machado afirmó que fue “un honor” escuchar su propio mensaje en la voz de su hija y señaló que espera reencontrarse pronto con su familia. También destacó que “muchas personas arriesgaron sus vidas” para facilitar su salida del país, en un contexto donde el oficialismo venezolano la acusa de promover una intervención extranjera para desplazar a Nicolás Maduro.