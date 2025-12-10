A pesar de que no hubo foto, el Gobierno felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz 2025

La Oficina del Presidente celebró el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado y afirmó que el reconocimiento internacional fortalece la lucha democrática en Venezuela. Milei asistió a la ceremonia en Oslo junto a otros mandatarios regionales.

La Oficina del Presidente felicitó este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025. El reconocimiento fue recibido en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa, debido a que la activista no llegó a tiempo a la ceremonia oficial.

El acto contó con la presencia del presidente argentino Javier Milei, así como de los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino.

En un comunicado, el Gobierno celebró la trayectoria de Machado y afirmó que es "la activista y política venezolana más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria".

La administración nacional sostuvo además que el Nobel “representa un merecido reconocimiento a su labor” y contribuye a visibilizar la situación venezolana. En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como un “régimen socialista sin legitimidad” que busca “retener el poder por la fuerza”, desconociendo los resultados electorales que —según remarcaron— dieron como ganador a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado.