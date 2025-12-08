Milei viajó a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz: la agenda completa

El presidente Javier Milei emprendió un viaje oficial a Oslo para participar de la ceremonia en la que María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. El mandatario llegará este martes a Noruega y cumplirá además con reuniones bilaterales.

El presidente Javier Milei emprendió este lunes por la noche un viaje oficial a Oslo, la capital de Noruega, con el objetivo de acompañar a María Corina Machado, fundadora de Vente Venezuela y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, en la ceremonia en la que recibirá el Premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el vuelo partió del aeropuerto internacional de Ezeiza pasadas las 20, con llegada prevista a Noruega durante la tarde del martes, tal como estaba estipulado.

La ceremonia de entrega del Nobel está programada para el miércoles a las 9 en el Ayuntamiento de Oslo y contará con una presencia regional destacada. Además de Milei, asistirán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa.

Tras el acto, el mandatario argentino realizará una serie de actividades bilaterales incluidas en su agenda oficial: a las 11.30 tendrá una entrevista con el rey Harald V de Noruega y, posteriormente, a las 13.10, se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz en octubre, en reconocimiento a su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”. La dirigente ha señalado en reiteradas ocasiones que su actividad política la obliga a vivir “en la clandestinidad dentro de su país”.