1 de mayo de 2026 - 17:22

Detuvieron a un ciudadano ruso acusado de liderar una campaña de "fake news" contra el Gobierno

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el hombre tiene prohibida la entrada al país, ya que "representa un riesgo para la seguridad nacional".

Dmitri Novikov, ciudadano ruso detenido por operar una campaña de fake news contra el Gobierno

Dmitri Novikov, ciudadano ruso detenido por operar una campaña de "fake news" contra el Gobierno

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró este viernes la detención de un ciudadano ruso que había ingesado al país como turista y al que se lo acusa de generar “fake news” contra el Gobierno, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Leé además

El presidente Javier Milei

Milei aseguró que irán hasta las últimas consecuencias contra los que participaron de la campaña rusa

Por Redacción Política
Reabre la sala de periodistas en Casa Rosada.

El Gobierno reabre la sala de periodistas acreditados en Casa Rosada: habrá conferencia de Adorni

Por Redacción Política

La Ministra compartió un video del momento en que el hombre era detenido por la Policía y aseguró que cancelaron su residencia y le prohibieron la entrada al país. “Una amenaza para el orden democrático. Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar. Reglas claras. Ley y orden”, señaló

Embed

Por su lado, el presidente Javier Milei se hizo eco de esta noticia en sus redes y compartió: “Tsunami de chanes”

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) emitió un comunicado en el que informó que detectó “el ingreso al país del ciudadano ruso Dmitri Novikov, vinculado a operaciones de desinformación en la República Dominicana”.

“Con autorización judicial, fue detenido y expulsado del territorio nacional por encontrarse en situación migratoria irregular, haber falseado los motivos de su ingreso y representar un riesgo para la seguridad nacional”, se detalló.

Comunicado de la SIDE
Comunicado de la SIDE sobre el ciudadano ruso detenido y expulsado del país

Comunicado de la SIDE sobre el ciudadano ruso detenido y expulsado del país

Campaña de desinformación rusa

Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, reveló que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de Javier Milei, que en meses anteriores ya había expuesto una trama de actividades sospechosas vinculadas a Vladimir Putin.

Ante esto, el Presidente sostuvo que "el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.

"Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", escribió en X.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo abrió las sesiones del período 2026 de la Legislatura provincial

Un ministro de Cornejo, un intendente, legisladores y jueces: la lista de faltazos de la asamblea legislativa

Por Martín Fernández Russo
Intendentes oficialistas y opositores se sentaron en primera fila de la asamblea legislativa de Alfredo Cornejo

Pymes, Vaca Muerta y turismo: intendentes opositores repartieron críticas a Cornejo, pero uno de ellos celebró

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza

La primera despedida de Cornejo y la "continuidad"

Por Juan Carlos Albornoz
El peronismo anuncio un interbloque y se fortalece en el Senado. Foto: PJ.

La oposición se fortalece en el Senado: a quiénes sumó el peronismo y qué pasará con el kirchnerismo

Por Martín Fernández Russo