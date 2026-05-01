Pymes, Vaca Muerta y turismo: intendentes opositores repartieron críticas a Cornejo, pero uno de ellos celebró

Tras el discurso del gobernador Alfredo Cornejo, la mayoría de los intendentes opositores marcaron fuertes diferencias, con críticas centradas en la producción , el empleo y la situación de la economía real en Mendoza.

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También apuntaron al uso de los Fondos del Resarcimiento , la falta de infraestructura y el impacto de la política nacional en la provincia. Sin embargo, uno de ellos se desmarcó con elogios al gobierno provincial.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ) , cuestionó el alineamiento del gobernador con la Nación y reclamó mayor defensa de los intereses locales.

“Está muy claro que el gobernador está alineado y avala al Gobierno nacional. Nosotros lo que pedimos y reclamamos es un gobernador que defienda los intereses de los mendocinos, que se plante ante el poder central”, afirmó.

En el marco del Día del Trabajador, también criticó el mensaje hacia el sector laboral: “Hoy arrancó diciendo que los trabajadores deben aguantar un poco más”, señaló.

Flor Destéfanis-Santa Rosa-asamblea legislativa La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), tras la asamblea legislativa. Walter Caballero / Los Andes

Luego, profundizó en la situación de las pymes y sectores productivos: “Hace poco distintas cámaras empresarias de la provincia de Mendoza, relacionadas al turismo, la construcción y pymes del comercio y la industria, le hicieron saber al gobernador la situación compleja que atraviesan quienes producen y generan empleo”.

En ese sentido, advirtió que la crisis es generalizada: “No es una crisis sectorial, el deterioro es de todo el entramado productivo mendocino. El deterioro y la crisis es de las familias mendocinas. Hay mucho diagnóstico que sobra, pero falta decisión política del Gobierno de Mendoza”.

Además, cuestionó el enfoque en el orden fiscal: “Siempre se pone en valor el orden de las cuentas, pero ¿de qué nos sirve si hay un desorden en la economía real de las familias mendocinas?”.

Celso Jaque: reclamos por Vaca Muerta y el reparto de fondos

El intendente de Malargüe, Celso Jaque (PJ), se mostró crítico de los anuncios de Cornejo a pesar de que se habló de proyectos de minería y desarrollo de Vaca Muerta. En ese sentido reclamó por medidas que protegan el compre mendocino.

“Con Vaca Muerta tenemos que generar todas las condiciones para que los beneficios queden en Mendoza. Hoy gran parte de las empresas prestadoras de servicios son de Neuquén y gran parte de la mano de obra también”, sostuvo.

Y advirtió: “Si no ponemos un mecanismo que permita que esos beneficios derramen sobre empresas mendocinas, vamos a seguir trabajando para nuestros vecinos de Neuquén. Esto no significa pelearse, sino ver cómo hacemos, en un momento en que necesitamos trabajo, para tener mano de obra local”.

Celso Jaque-Malargüe-asamblea legislativa El intendente de Malargüe, Celso Jaque, tras la asamblea legislativa. Walter Caballero / Los Andes

También reclamó participación en una nueva ley de hidrocarburos: “Es necesario discutirla y queremos ser parte, porque el principal productor de petróleo es Malargüe. No conocemos el proyecto, pero tengo la certeza de que nos van a convocar”.

En cuanto a los Fondos del Resarcimiento, cuestionó su distribución: “El gobernador mencionó que los 1.023 millones de dólares que estaban destinados originalmente a Malargüe fueron redirigidos a proyectos para el 100% de los mendocinos, y ahí me quedé pensando: ¿en qué momento nos echaron? Porque en Malargüe no hay ninguna obra financiada con ese fondo”.

Entre las obras pendientes, mencionó la finalización de la Ruta Nacional 40 y remarcó la falta de infraestructura: “Seguimos teniendo carencias en rutas, limitaciones con el gas para conectarnos a la red nacional y falencias en la energía eléctrica, que impiden incluso generar parques solares”.

Emir Andraos: más inversión para turismo y servicios

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), reclamó una mirada más integral sobre el uso de los recursos. “Los Fondos del Resarcimiento, que hoy sostienen la obra pública, necesitan una mirada más integral para que Tunuyán tenga un aporte sustancial en turismo, conectividad y servicios”, afirmó en contacto con este diario.

También advirtió sobre el crecimiento de la región: “Está llegando mucha gente a vivir y eso va a empezar a colapsar en muchos aspectos como vivienda y salud. Si no nos preparamos, vamos a tener problemas”.

Emir Andraos-Tunuyán El intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ). Walter Caballero / Los Andes

En cuanto al turismo, destacó inversiones privadas en gastronomía y hotelería, pero marcó una deuda: “Falta una franja intermedia para el turismo que viene dos o tres días y busca opciones más accesibles. Necesitamos inversión para que los emprendedores puedan ampliar su oferta”.

Ricardo Mansur: “Los productores están fundidos”

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (Sembrar), cuestionó la falta de respuestas para la vitivinicultura. “Estoy esperando salir afuera para encontrarme con la realidad, porque vemos un Mendoza diferente", ironizó en diálogo con Los Andes.

Y apuntó: "De vitivinicultura habló solamente de financiamiento de tasa, pero los productores hoy están fundidos y no tienen capacidad de endeudamiento”, afirmó.

También señaló inconsistencias en el diagnóstico oficial: “Me preocupó que el gobernador tuviera que explicar por qué Mendoza está entre las provincias que menos ha crecido”.

Además, expresó reparos sobre la diversificación productiva: “Está bien impulsar otras industrias como la minería, pero si hay transformaciones hay que proteger y darle tiempo a quienes tengan que reconvertirse”.

Matías Stevanato, el único elogioso con Alfredo Cornejo

El intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ), adoptó un tono más moderado, combinando elogios a algunos anuncios con planteos sobre la situación económica.

Destacó como un “gran anuncio” la ampliación del Tren de Cercanías y valoró que el gobernador haya hecho un balance de gestión y planteado “un faro de hacia dónde quiere llevar la provincia”.

“En los tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha agresión y violencia, apostar a un proyecto común, con un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, me parece muy positivo”, señaló.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 12.15.59 El intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ), celebró los anuncios de Alfredo Cornejo Walter Caballero / Los Andes

También convalidó el anuncio de un Código Unificado de Construcción para la provincia. "Es clave unificar criterios para que construir en el Gran Mendoza, no tenga parámetros diferentes entre Maipú, Luján o Guaymallén. Eso ya lo están trabajando los equipos técnicos”.

Sin embargo, coincidió con otros intendentes en la preocupación por el sector productivo, aunque lo ligó más al ámbito nacional: “Hoy no hay financiamiento para las pymes. El gobernador habló de la importancia del sector privado, pero desde el Estado tenemos que generar herramientas para que puedan invertir”.

Y remarcó la gravedad del contexto: “Las pymes no solo no venden, sino que no tienen herramientas. Es un escenario terrible para la clase media argentina”.

Por último, aclaró por que no fue tan crítico con el gobierno provincial, a diferencia de sus pares del PJ: “Soy una persona que trata de ver el vaso medio lleno y de tender puentes. Pero cuando tenga que hacer críticas, las voy a hacer. Hoy me voy contento porque estas obras van a generar empleo, más conectividad y más desarrollo para Maipú”.