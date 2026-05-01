La oposición se fortalece en el Senado: a quiénes sumó el peronismo y qué pasará con el kirchnerismo

Un nuevo interbloque fue anunciado por el peronismo antes del discurso del gobernador Alfredo Cornejo.

El peronismo anuncio un interbloque y se fortalece en el Senado. Foto: PJ.

Los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni y Marcos Quattrini (Coalición Cívica) anunciaron que conformarán un interbloque con el PJ y de esta manera pasarán a ser la primera minoría con 8 bancas.

El nuevo interbloque se llamará Encuentro Mendocino y tendrá como presidenta a la senadora Adriana Cano, mientras que Pringles se mantendrá como presidente del bloque LUM.

Este acuerdo no incluye al kirchnerismo que formó el bloque Frente Patria, que integran Felix Gonzalez y Omar Parisi.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.22.53 AM

En el peronismo aclararon que el nuevo interbloque funcionará solo en el Senado hasta el momento, aunque están en conversaciones con otros espacios para ampliarse.

En la presentación participaron los intendentes Matías Stevanato (Maipu), Flor Destefanis (Santa Rosa), Emir Andraos (Tunuyan), Celso Jaque (Malargue) y Edgardo Gonzalez (Lavalle) y Fernando Ubieta (La Paz). Noticia en desarrollo.