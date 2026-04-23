Nuevo Senado: las juras más llamativas, el debut libertario y un peronismo partido

La Cámara de Senadores abrió este jueves una nueva etapa política con la jura de los 19 legisladores electos en 2025, quienes ocuparán sus bancas hasta abril de 2030. La renovación no sólo dejó una foto de fuerte predominio oficialista, sino también postales particulares durante las juras, ausencias y una reconfiguración interna del peronismo que vuelve a exponer su fragmentación.

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El dato central surge de las urnas: el oficialismo se quedó con 14 de las 19 bancas en juego, mientras que el peronismo, que compitió bajo el sello Fuerza Justicialista Mendoza, apenas alcanzó cinco escaños.

Con este resultado, y sumando a los legisladores que continúan mandato hasta 2027, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza consolidan una mayoría que les permite manejar con comodidad el funcionamiento de la Cámara Alta.

Más allá del trámite formal, varias juras se salieron del libreto tradicional y aportaron contenido político y simbólico. Dentro del peronismo, la lasherina Adriana Cano que renovó su banca, eligió hacerlo “ por Eva y Juan Perón ” y sumó una mención personal “ por Domingo”, su abuelo , en una escena acompañada por los intendentes Matías Stevanato y Fernando Ubieta .

En el debut libertario, María Pía Fanelli también buscó diferenciarse al jurar “defendiendo siempre los valores de Dios, Patria y Familia”, escoltada por su entorno y por el titular de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano.

María Pía Fanelli La senadora de La Libertad Avanza, María Pía Fanelli.

Otra de las fórmulas que se apartó del esquema clásico fue la de la peronista Luz Llorens, quien optó por una referencia más amplia al jurar “por Dios y por el pueblo de Mendoza”.

Entre las juras más aplaudidas apareció la de Silvia Cornejo, dirigente de Cambia Mendoza y hermana del gobernador Alfredo Cornejo, que recibió respaldo tanto del oficialismo como de sectores de la oposición en el recinto. La ahora senadora, al momento de "si, juro", estuvo acompañada por parte de su familia y por el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Silvia Cornejo La senadora de Cambia Mendoza, Silvia Cornejo.

Ausencias y recambios

La jornada tuvo también dos ausencias: Ariel Pringles, de La Unión Mendocina, y Óscar Sevilla, de Cambia Mendoza, no participaron del acto. En paralelo, se registraron renovaciones de mandato como las de Martín Kerchner, Adriana Cano, Pedro Serra y Jésica Laferte, que continuarán en sus bancas por un nuevo período.

Cómo quedó el mapa de poder

Con la nueva composición, la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza alcanza 24 de las 38 bancas del Senado, lo que no sólo garantiza quórum propio sino que los deja a apenas dos votos de las mayorías especiales.

El radicalismo seguirá siendo el bloque dominante con 19 senadores y mantendrá a Natacha Eisenchlas al frente de la bancada. Entre los nombres que sobresalen aparece el regreso de Néstor Majul tras su paso por el Gobierno nacional, y la incorporación de nuevas figuras como Silvia Cornejo.

La Libertad Avanza, por su parte, debuta con un bloque propio de cinco integrantes —todos sin experiencia legislativa previa— y se posiciona como tercera fuerza. Entre ellos se destaca Macarena D’Ambrogio, vinculada políticamente al armado provincial del espacio.

Bloque UCR Senado Bloque de la Unión Cívica Radical de senadores.

Un peronismo fragmentado

El dato político más relevante hacia adentro de la oposición es la división del peronismo. Con sólo siete bancas en total, el PJ se reorganiza en dos bloques: por un lado, el sector alineado con intendentes, que reúne a Adriana Cano, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens y Pedro Serra; por otro, el espacio Fuerza Patria, integrado por Félix González y Omar Parisi.

A este escenario se suma la incertidumbre en La Unión Mendocina, que hoy cuenta con tres legisladores pero podría sufrir una baja. Existen negociaciones abiertas para que Ariel Pringles se incorpore al bloque justicialista, lo que modificaría nuevamente el equilibrio interno en la Cámara.

Un Senado atomizado

Más allá de las principales fuerzas, el Senado mendocino mantiene una composición diversa con bloques unipersonales: el PRO, el Partido Demócrata y el Partido Verde tendrán un representante cada uno, mientras que Duilio Pezzutti continuará en un monobloque peronista bajo el sello Podemos-Encuentro Peronista.

Con este nuevo esquema, la Cámara Alta inicia un período en el que el oficialismo cuenta con una ventaja clara, mientras que la oposición aparece fragmentada y en proceso de reconfiguración.