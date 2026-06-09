9 de junio de 2026 - 13:36

Sin grieta: el cornejismo y el kirchnerismo se pusieron de acuerdo y sacaron un proyecto juntos en el Senado

El proyecto sin grieta que sacaron el cornejismo y el kirchnerismo en el Senado es para la creación de una comisión bicameral que "planificará el futuro".

Félix González, el senador del kirchnerismo que fue elogiado por la vicegobernadora Hebe Casado.

Félix González, el senador del kirchnerismo que fue elogiado por la vicegobernadora Hebe Casado.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El cornejismo y el kirchnerismo confluyeron después de muchos años en un proyecto legislativo y celebraron el acuerdo sin grieta. El hecho es inusual, pero no inédito.

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Se trata de la llamada Comisión Bicameral de Futuro, una herramienta para la "planificación de largo plazo en el diseño de las políticas públicas provinciales".

La aprobación del proyecto por unanimidad provocó el festejo de la vicegobernadora Hebe Casado y también un poco habitual reconocimiento a su autor, Félix Gozález, senador de "Fuerza Patria", el bloque que se escindió del PJ y representa al kirchnerismo en el Senado provincial.

hebe casado

"Quiero destacar el compromiso de todos los bloques que acompañaron esta iniciativa y reconocer especialmente al senador @FGonzalezMza por impulsar una propuesta que logró construir consensos en torno a un objetivo común", señaló Casado en las redes sociales.

Y agregó: "Desde la @LegislaturaMdz venimos impulsando espacios de diálogo y reflexión sobre el futuro de Mendoza. Esta media sanción representa un nuevo paso para consolidar esa visión y fortalecer la capacidad de nuestra provincia para anticiparse a los cambios y planificar su desarrollo".

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La situación replica de alguna forma una escena que no se veía desde 2018, cuando Anabel Fernández Sagasti le presentó al gobernador Alfredo Cornejo el proyecto de juicio por jurados con el objetivo de "humanizar la Justicia" y el oficialismo lo impulsó en la Legislatura para convertirlo en ley.

Cornejo se reunió con Sagasti y recibió sus propuestas sobre seguridad y justicia
Cornejo se reunió con Sagasti y recibió sus propuestas sobre seguridad y justicia
Cornejo se reunió con Sagasti y recibió sus propuestas sobre seguridad y justicia

Aquel pacto incluía el acompañamiento del kirchnerismo a la ampliación de la Corte provincial de siete a nueve miembros que impulsaba Cornejo, pero esa parte del pacto naufragó.

Cómo funcionará la Bicameral de Futuro

Respecto a los aspectos operativos del proyecto que ahora analizará la Cámara Baja, se estableció que la Comisión Bicameral de Futuro tendrá un carácter estrictamente consultivo y no estará destinada a debatir temas de la agenda diaria.

Su misión principal, según el comunicado oficial del Senado, será generar análisis complejos, estudios técnicos e informes basados en rigurosa evidencia científica. Para garantizar la pluralidad, el cuerpo estará integrado por 16 legisladores, divididos en partes iguales entre ocho senadores y ocho diputados, cuyas autoridades se renovarán de manera anual.

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