El cruce entre Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio por el homenaje a Ni Una Menos: "Tranquilizate, querida"

Este jueves, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich y la senadora del partido justicialista, Juliana Di Tullio, protagonizaron un tenso cruce durante el homenaje realizado por los 11 años de Ni Una Menos .

Durante su exposición, Bullrich celebró "la baja de los femicidios" desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "En los últimos años, la Argentina bajó un 25% los femicidios y esto no es una casualidad. Es por el fortalecimiento de leyes y políticas de todas las provincias", sentenció.

En la misma línea, la senadora apuntó contra la oposición. "Nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los delincuentes , no libera delincuente. Les da cárcel para siempre, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer políticas concretas que bajen los femicidios", apuntó.

Por su lado, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó las palabras de Bullrich y reclamó el pedido de silencio que se solicitó en el recinto. "La verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica", señaló.

Además, la legisladora consideró que la intervención de la exministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto y la acusó de “contestar en términos políticos y con falacias una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”.

Embed El cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich por el homenaje a Ni Una Menos: "Te felicito porque dijiste femicidios" pic.twitter.com/ACJcgV0hN0 — C5N (@C5N) June 4, 2026

Tras su comentario, la senadora de LLA la interrumpió, lo que desató un cruce entre las legisladoras. "Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Tranquilizate, querida”, le respondió Di Tullio.

La legisladora reconoció un término que Bullrich utilizó en su discurso y apuntó contra la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno, de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, señaló.

Luego, cuestionó los datos revelados por la presidenta del bloque libertario. "La verdad es que los subregistros que existen en este país desdicen los datos oficiales. Quiero que demos una señal concreta, no se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza", expresó Di Tullio, refiriéndose a la marcha de Ni Una Menos.

Por último, reiteró su pedido a un minuto de silencio y le pidió a la senadora empatía. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan. Por eso hemos pedido un minuto de silencio y por eso pienso que este cuerpo podría tener un poco de sensibilidad y empatía con lo que le pasa a las familias argentinas", cerró.