Victoria Villarruel cruzó a Bullrich por el tratamiento de jueces: "No estamos juntando caramelos"

La vicepresidente aseguró que la senadora nacional “descontroló” la sesión en el Senado. “Nos somete a esto”, afirmó.

Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno y protagonizó un cruce con Patricia Bullrich. Esta vez, cuestionó a la jefa del bloque libertario en el Senado por los cambios de último momento en el tratamiento de los pliegos judiciales y la responsabilizó por el “clima de descontrol” que rodeó la sesión.

La jornada comenzó pasadas las 11 y finalmente se avanzó con el tratamiento de 73 dictámenes de candidatos a la Justicia. Según indicó Villarruel, hasta media hora antes del inicio no existía una definición clara sobre cuáles serían los pliegos incluidos en el debate.

Cabe remarcar que la senadora había afirmado este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria que el oficialismo quería debatir 50 pliegos. Sin embargo, poco antes de iniciar la sesión de hoy, se anunció que se tratarán los 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados. Eso enojó a la vicepresidente.

“Hay que preguntarle a Patricia [Bullrich] que nos somete a esta situación. Ayer eran 50, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos”, disparó Villarruel al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el presidente Provisional del Senado, Bartolome Abadala.

Agregó que “nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol”.