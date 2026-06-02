2 de junio de 2026 - 18:38

Por qué Bullrich ofreció su renuncia al bloque libertario y cómo afectaría al oficialismo en el Senado

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron sesionar este jueves, pero ahora se podría frenar la aprobación de unos 73 pliegos a la justicia ante la decisión de la senadora nacional.

Patricia Bullrich presentó su renuncia a la jefatura del bloque de LLA&nbsp;

Patricia Bullrich presentó su renuncia a la jefatura del bloque de LLA 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La interna a cielo abierto en La Libertad Avanza tuvo hoy su impacto en el Senado que podría frenar la aprobación de los pliegos a la Justicia, luego que trascendiera que Patricia Bullrich puso su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, la cual habría sido rechazada por el presidente Javier Milei.

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De todas maneras, la decisión se adoptará en la reunión de Labor Parlamentaria citada a las 11 donde se consensuará el temario de la sesión proyectada para el jueves entre el oficialismo y los bloques opositores, aunque ya había un acuerdo para incluir los proyectos de pago a dos fondos buitres, y sobre propiedad privada.

Los efectos de la posible renuncia de Bullrich

La versión de una posible renuncia de Bullrich ya impactó en el bloque Libertarios y los aliados que tienen contacto permanente con la ex presidenta del PRO.

Patricia Bullrich

La decisión impulsada por la secretaria general Karina Milei de vetar el pliego a jueza de Veronica Michelli abrió una nueva grieta en el oficialismo, luego que Bullrich expresó su rechazo a la decisión del Gobierno.

Sin embargo las diferencias entre Milei y Bullrich no aparecen ahora sino que vienen sucediendo en los últimos meses, pero se salieron a la luz cuando Bullrich reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada, luego de las denuncias ante la justicia de un crecimiento de su patrimonio.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", señaló ayer Bullrich.

El pedido del retiro del pliego de Michelli ya generó tensión con los bloques dialoguistas que avalaron con su firma la postulación de Veronica Michelli como vocal al Tribunal Federal de La Plata y tienen la postura de mantener esa designación.

En ese sentido, la senadora Carolina Losada afirmó este martes que votará “en contra” de retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli, cuestionada por el Poder Ejecutivo, y adelantó que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada a Radio , radical por Santa Fe, quien apoyó de ese modo la posición de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que ayer también adelantó que votará a favor de designar jueza a Michelli.

Además se sumaron a las críticas al Gobierno el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones institucionalistas Integridad Republicana y Será Justicia cuestionaron la "maniobra del gobierno".

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