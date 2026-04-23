Interna del PJ: la fractura llegó al Senado y La Cámpora se abrió del peronismo

La Cámara de Senadores tomó juramento este jueves a sus nuevos integrantes, que ejercerán funciones durante los próximos cuatro años. Sin embargo, más allá del recambio legislativo, la principal novedad política fue la profundización de la interna del Partido Justicialista (PJ) , que se tradujo en la conformación de hasta tres bloques diferenciados.

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El peronismo quedó fragmentado en la Cámara alta: cinco senadores integrarán el bloque oficial del PJ, alineado con el sector de los intendentes; dos legisladores conformaron Fuerza Patria , espacio vinculado a La Cámpora ; mientras que Duilio Pezzutti decidió conformar el monobloque “ Encuentro Peronista ”.

La ruptura expone un conflicto que lleva meses y que tuvo distintos episodios de tensión, desde diferencias legislativas hasta disputas electorales en los territorios. En ese marco, el senador Félix González , referente del kirchnerismo, justificó la decisión de escindirse y armar una bancada propia.

“Hemos tomado la decisión de conformar el bloque Fuerza Patria . Creemos que es lo más saludable en esta etapa, porque veníamos funcionando mal”, señaló. En esa línea, remarcó que uno de los puntos de quiebre fue la votación del proyecto San Jorge , que “deterioró la relación” entre los sectores.

González sostuvo además que la convivencia interna “ ya no estaba funcionando ” y que la decisión apunta a “darle mayor claridad política” al peronismo. “ No se trata de romper por romper, sino de ordenar una situación que venía siendo insostenible ”, afirmó.

Félix González.jpg El senador provincial del Frente Patria, Félix González.

El senador también vinculó la ruptura con las elecciones departamentales, donde el kirchnerismo compitió por fuera del PJ en algunos distritos, lo que “generó más tensión a la que ya existía”. A su entender, la nueva configuración permitirá que cada espacio tenga “una agenda propia” y funcione con mayor comodidad.

“La unidad no puede ser una consigna vacía; tiene que haber acuerdos concretos sobre el rumbo y las prioridades”, agregó, y advirtió que en las condiciones actuales “es muy difícil discutir los problemas reales de la provincia dentro del PJ”.

Además, interpretó la conformación del nuevo bloque como una forma de canalizar el descontento de una parte del electorado peronista que reclama una oposición “más contundente y más fuerte”.

Desde el sector de los intendentes, la presidenta del bloque justicialista, Adriana Cano, confirmó que continuará en ese rol por decisión de sus pares y reconoció que la división responde a diferencias que se vienen manifestando desde hace tiempo.

Según explicó, los legisladores que conformaron Fuerza Patria ya venían sosteniendo “dos agendas legislativas diferentes”, con intereses y miradas distintas sobre la construcción opositora. “Se condice con actitudes que se han venido dando, incluso con formas distintas de concebir la oposición”, marcó.

PJ-Omar Félix-Emir Félix-Matías Stevanato-Cano Tropa peronista: el intendente Omar Félix, el diputado Emir Félix, el intendente Matías Stevanato (Maipú) y la senadora Adriana Cano. Prensa PJ

En ese sentido, Cano planteó que el peronismo que responde a los jefes comunales tiene como prioridad la gestión de los siete municipios que gobierna y la intención de ampliar ese número. “Nosotros venimos sosteniendo una forma de hacer oposición con responsabilidad institucional y vocación de gobierno”, afirmó.

La legisladora también remarcó que las diferencias “se fueron profundizando con el tiempo, tanto en lo legislativo como en lo territorial”, y que algunos sectores “han tomado decisiones que los alejaron del partido”, en referencia a las candidaturas por fuera del PJ. “El peronismo tiene reglas claras y organismos que funcionan; hay que respetarlos”, agregó.

El bloque del PJ estará integrado por Luis Novillo, María Luz Llorens, Mauricio Sat y Pedro Serra, además de la propia Cano.

Dirigentes al borde de la expulsión del PJ

En paralelo a la disputa legislativa, la interna del PJ suma un nuevo capítulo con el avance del Tribunal de Disciplina sobre un pedido de expulsión contra dirigentes de La Cámpora.

El proceso, que ingresó en etapa de definiciones, podría derivar en sanciones para varios referentes del kirchnerismo mendocino, quienes quedarían desafiliados e incluso inhabilitados para competir en futuras elecciones dentro del partido.

La denuncia fue presentada a fines de enero por un grupo de afiliados y apunta contra dirigentes que participaron en elecciones por fuera de la estructura partidaria y sin autorización del Congreso del PJ.

Entre los señalados se encuentran Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín, quienes fueron candidatos en Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael bajo otros sellos.

Sobre este proceso, Cano explicó que el Tribunal de Disciplina es un órgano autónomo, con representación de todos los sectores internos, y que actúa de acuerdo a lo establecido por la carta orgánica. En ese marco, sostuvo que el procedimiento se desarrolla de manera “transparente e independiente de la conducción partidaria” y que se encuentran a la espera de una resolución.

Además, recordó que la normativa interna es clara respecto a las sanciones: quienes se presentan como candidatos por fuera del partido sin autorización pueden ser desafiliados automáticamente y perder su antigüedad, aunque aclaró que será el tribunal el que determine si corresponde aplicar esa medida.

Desde el kirchnerismo, en tanto, González cuestionó el funcionamiento actual del PJ y apuntó contra el rol de los órganos partidarios. Según expresó, el partido “está cerrado” y prácticamente lo único activo es el Tribunal de Disciplina, lo que dificulta el debate político interno.

En ese sentido, insistió en que la decisión de conformar un nuevo bloque busca mejorar el funcionamiento político de los distintos sectores, sin romper definitivamente los canales de diálogo, aunque dejó en claro que el escenario actual refleja una crisis profunda dentro del peronismo mendocino.