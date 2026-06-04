En el Senado, el oficialismo metió todos los pliegos judiciales, pero excluyó el de Michelli

La Libertad Avanza consiguió este jueves un ajustado quórum en el Senado y abrió una sesión estratégica para el gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con la aprobación de 73 pliegos judiciales , además de debatir proyectos vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros, desalojos exprés y el pago a los fondos buitre.

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La sesión es encabezada por el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, debido a qu e la vicepresidenta Victoria Villarruel no participa por problemas de salud ("fuerte dolor de cabeza ", según Clarín).

El oficialismo decidió jugar fuerte en materia judicial e incorporó al temario todos los pliegos que cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y que ya atravesaron audiencias públicas. La cifra asciende a 73 candidatos para distintos cargos en la Justicia federal y nacional.

Sin embargo, quedó excluida la postulación de María Verónica Michelli , candidata a jueza federal cuyo nombramiento fue objetado por el presidente Milei. La abogada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y su pliego se convirtió en uno de los más controvertidos de las últimas semanas. De hecho, generó diferencias con la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.

Según adelantó el senador peronista Jorge Capitanich, el expediente de Michelli podría ser incorporado en una próxima sesión del miércoles 10 de junio junto con otros nombramientos pendientes.

Tampoco fueron incluidos en esta oportunidad los pliegos de Alejandro Catania, Juan Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, candidatos cuestionados por sectores del oficialismo y de sus aliados políticos.

La decisión de avanzar con todos los pliegos habilitados representa una nueva demostración de fuerza parlamentaria por parte del Gobierno, que busca acelerar la cobertura de vacantes judiciales en distintos puntos del país.

Tierras para extranjeros

Además de los nombramientos judiciales, el Senado debate hoy el proyecto de propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa elimina gran parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto establece que las provincias deberán autorizar las operaciones cuando intervengan compradores privados extranjeros y mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, empresas controladas por gobiernos o fondos soberanos adquieran tierras en territorio argentino.

Durante su tratamiento legislativo, el proyecto sufrió modificaciones y finalmente quedaron fuera los cambios previstos para la ley de barrios populares.

Desalojos exprés para inmuebles usurpados

Otro de los puntos centrales de la sesión es la creación de un mecanismo de desalojo acelerado para casos de ocupación ilegal.

La propuesta establece un plazo de diez días para intimar al ocupante y habilita a los propietarios a iniciar un proceso judicial abreviado. El esquema regirá únicamente para inmuebles usurpados, mientras que los restantes conflictos locativos continuarán bajo los procedimientos vigentes.

Expropiaciones y fondos buitre

La agenda parlamentaria también incluye este jueves modificaciones al régimen de expropiaciones. Entre otros cambios, el Estado deberá justificar de manera precisa las razones de utilidad pública que motiven una expropiación.

Además, se fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se establece que los intereses deberán calcularse tomando como referencia la inflación medida por el IPC más la tasa de depósitos a 30 días del Banco Nación.

La sesión contempla además el tratamiento del acuerdo para avanzar con el pago a los fondos buitre, una iniciativa que el oficialismo negoció durante las últimas horas con bloques dialoguistas para garantizar los votos necesarios y sostener una jornada legislativa que considera clave para su agenda política.