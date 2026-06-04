Con la aprobación de pliegos, un exfuncionario de Cornejo desembarca en la Justicia Federal

En una sesión marcada por el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales, el Senado de la Nación ratificó este jueves distintos pliegos para vacantes en la Justicia Federal . Entre ellos aparece el nombramiento de Sebastián Soneira, exfuncionario cornejista.

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La designación, impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la gestión de Javier Milei, fue aprobada por mayoría y ahora se convertirá en nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Soneira no es un nombre nuevo en los pasillos del poder mendocino. Su trayectoria está estrechamente ligada al radicalismo provincial: se desempeñó durante siete años como titular de la Dirección de Personas Jurídicas , cargo en el que fue designado originalmente por el gobernador Alfredo Cornejo y en el que permaneció durante todo el mandato de Rodolfo Suarez.

Soneira ejerce actualmente como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal, puesto que ocupaba desde finales de 2025.

En términos académicos, el flamante juez es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, posee una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con una especialización en derecho de daños.

No obstante, su carrera no ha estado exenta de ruidos políticos, habiendo sido mencionado previamente en disputas sobre el manejo del Consejo de la Magistratura provincial.

A pesar de su perfil marcadamente oficialista a nivel local, el pliego de Soneira logró una amplia mayoría de 64 votos en el Senado. Un dato relevante fue el apoyo unánime de los representantes mendocinos: Mariana Juri y Rodolfo Suarez (UCR), junto a Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), votaron a favor de su ascenso a la Justicia Federal.

Su llegada busca aliviar una situación crítica en la Cámara Federal de Apelaciones, un órgano fundamental que revisa causas de alto peso institucional y que arrastra vacantes desde hace casi una década. Con la incorporación de Soneira, el tribunal pasará a tener cuatro de sus seis integrantes establecidos, sumándose a los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios.

La vacante que ocupará Soneira se originó tras una serie de retiros y fallecimientos que afectaron al tribunal entre 2018 y 2022, dejando pendientes los cargos que pertenecieron a Juan Antonio González Macías, Olga Pura Arrabal y Alfredo Porras.

Junto a Soneira, también se aprobó el pliego de otro mendocino, Carlos Parma, quien se desempeñará como defensor público oficial federal en la provincia.