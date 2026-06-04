Cómo votaron los senadores mendocinos el pliego de la jueza Verónica Michelli

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó la designación de 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación, entre los que se destacaba la jueza María Verónica Michelli. El Gobierno nacional solicitó el retiro de la candidatura debido al parentesco de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon.

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El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli pese al rechazo de Milei

En el recinto estuvieron presentes los tres senadores mendocinos Anabel Fernández Sagasti (JUS), Mariana Juri (UCR) y Rodolfo Suárez (UCR ), quienes votaron a favor de aprobar el pliego de Michelli. De esta manera, la candidatura obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

De esta manera, Michelli fue nombrada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata , logrando su designación a pesar de los intentos previos del oficalismo por frenar su avance.

La candidatura de Michelli obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones

Maximiliano Abad — UCR

— UCR Guillermo Eduardo Andrada — CF

— CF Carlos Omar Arce — FR

— FR Beatriz Luisa Avila — Independencia

— Independencia Daniel Pablo Bensusán — JUS

— JUS Jorge Milton Capitanich — JUS

— JUS José María Carambia — MSZ

— MSZ Lucía Benigna Corpacci — JUS

— JUS Eduardo Enrique De Pedro — JUS

— JUS Juliana Di Tullio — JUS

— JUS Carlos Mauricio Espínola — PU

— PU Flavio Sergio Fama — UCR

— UCR Anabel Fernández Sagasti — JUS

— JUS Natalia Elena Gadano — MSZ

— MSZ Eduardo Horacio Galaretto — UCR

— UCR María Celeste Giménez Navarro — JUS

— JUS Enrique Martin Goerling Lara — PRO

— PRO María Teresa Margarita González — JUS

— JUS María Victoria Huala — PRO

— PRO Mariana Juri — UCR

— UCR Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS

— JUS Daniel Ricardo Kroneberger — UCR

— UCR Carlos Alberto Linares — JUS

— JUS Cándida Cristina López — JUS

— JUS Carolina Losada — UCR

— UCR Juan Luis Manzur — JUS

— JUS Ana Inés Marks — JUS

— JUS José Miguel Ángel Mayans — JUS

— JUS Sandra Mariela Mendoza — CF

— CF María Carolina Moises — CF

— CF Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS

— FCS José Emilio Neder — JUS

— JUS Francisco Manuel Paoltroni — LLA

— LLA Jesús Fernando Rejal — JSF

— JSF Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR

— FR Flavia Gabriela Royón — SALT

— SALT Fernando Aldo Salino — JSF

— JSF Martin Ignacio Soria — JUS

— JUS Rodolfo Alejandro Suárez — UCR

— UCR Edith Elizabeth Terenzi — CHUB

— CHUB Sergio Mauricio Uñac — JUS

— JUS Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR

— UCR Eduardo Alejandro Vischi — UCR

— UCR Gerardo Zamora — FCS Senado El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli NA

Votos en contra:

Bartolomé Esteban Abdala (LLA)

(LLA) Romina María Almeida (LLA)

(LLA) Carmen Álvarez Rivero (LLA)

(LLA) Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA)

(LLA) Ezequiel Atauche (LLA)

(LLA) Vilma Facunda Bedia (LLA)

(LLA) Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA)

(LLA) Mario Pablo Cervi (LLA)

(LLA) Agustín Pedro Coto (LLA)

(LLA) Enzo Fullone (LLA)

(LLA) Juan Cruz Godoy (LLA)

(LLA) Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)

(LLA) Nadia Judith Márquez (LLA)

(LLA) María Belén Monte De Oca (LLA)

(LLA) Agustín Aníbal Monteverde (LLA)

(LLA) Bruno Antonio Olivera Lucero (LLA)

(LLA) María Emilia Orozco (LLA)

(LLA) Juan Carlos Pagotto (LLA)

Abstenciones:

Patricia Bullrich (LLA)

(LLA) Silvana Lorena Schneider (UCR)

Ausentes:

Adán Humberto Bahl (JUS)

(JUS) Julieta Corroza (NQN)

(NQN) Andrea Marcela Cristina (PRO)

(PRO) Luis Alfredo Juez (LLA)

(LLA) Marcelo Néstor Lewandowski (JUS)

(JUS) María Florencia López (JUS)

(JUS) Mariano Recalde (JUS)

(JUS) Alejandra María Vigo (PU)

Interna en el oficialismo

La candidatura de Michelli cobró notoriedad pública en las últimas dos semanas debido a un planteo del Ministerio de Justicia. A pesar de que su pliego había seguido un trámite normal en las comisiones, el Poder Ejecutivo solicitó su retiro.

María Verónica Michelli María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado

Este movimiento del Ministerio de Justicia provocó el rechazo de la senadora Patricia Bullrich quien ofreció su renuncia a la candidatura del bloque y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder de La Libertad Avanza.

Finalmente, Bullrich optó por abstenerse al momento de la votación y el pliego fue aprobado con el respaldo de bloques de la oposición.