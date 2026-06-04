Cómo votaron los senadores mendocinos el pliego de la jueza Verónica Michelli

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó la designación de 74 pliegos de candidatos al Poder Judicial de la Nación, entre los que se destacaba la jueza María Verónica Michelli. El Gobierno nacional solicitó el retiro de la candidatura debido al parentesco de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon.
En el recinto estuvieron presentes los tres senadores mendocinos Anabel Fernández Sagasti (JUS), Mariana Juri (UCR) y Rodolfo Suárez (UCR), quienes votaron a favor de aprobar el pliego de Michelli. De esta manera, la candidatura obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.
De esta manera, Michelli fue nombrada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, logrando su designación a pesar de los intentos previos del oficalismo por frenar su avance.
Pliego de Michelli- senado
La candidatura de Michelli obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones
- Maximiliano Abad — UCR
- Guillermo Eduardo Andrada — CF
- Carlos Omar Arce — FR
- Beatriz Luisa Avila — Independencia
- Daniel Pablo Bensusán — JUS
- Jorge Milton Capitanich — JUS
- José María Carambia — MSZ
- Lucía Benigna Corpacci — JUS
- Eduardo Enrique De Pedro — JUS
- Juliana Di Tullio — JUS
- Carlos Mauricio Espínola — PU
- Flavio Sergio Fama — UCR
- Anabel Fernández Sagasti — JUS
- Natalia Elena Gadano — MSZ
- Eduardo Horacio Galaretto — UCR
- María Celeste Giménez Navarro — JUS
- Enrique Martin Goerling Lara — PRO
- María Teresa Margarita González — JUS
- María Victoria Huala — PRO
- Mariana Juri — UCR
- Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS
- Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
- Carlos Alberto Linares — JUS
- Cándida Cristina López — JUS
- Carolina Losada — UCR
- Juan Luis Manzur — JUS
- Ana Inés Marks — JUS
- José Miguel Ángel Mayans — JUS
- Sandra Mariela Mendoza — CF
- María Carolina Moises — CF
- Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS
- José Emilio Neder — JUS
- Francisco Manuel Paoltroni — LLA
- Jesús Fernando Rejal — JSF
- Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR
- Flavia Gabriela Royón — SALT
- Fernando Aldo Salino — JSF
- Martin Ignacio Soria — JUS
- Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
- Edith Elizabeth Terenzi — CHUB
- Sergio Mauricio Uñac — JUS
- Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
- Eduardo Alejandro Vischi — UCR
- Gerardo Zamora — FCS
Senado
El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli
NA
Votos en contra:
- Bartolomé Esteban Abdala (LLA)
- Romina María Almeida (LLA)
- Carmen Álvarez Rivero (LLA)
- Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA)
- Ezequiel Atauche (LLA)
- Vilma Facunda Bedia (LLA)
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA)
- Mario Pablo Cervi (LLA)
- Agustín Pedro Coto (LLA)
- Enzo Fullone (LLA)
- Juan Cruz Godoy (LLA)
- Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)
- Nadia Judith Márquez (LLA)
- María Belén Monte De Oca (LLA)
- Agustín Aníbal Monteverde (LLA)
- Bruno Antonio Olivera Lucero (LLA)
- María Emilia Orozco (LLA)
- Juan Carlos Pagotto (LLA)
Abstenciones:
- Patricia Bullrich (LLA)
- Silvana Lorena Schneider (UCR)
Ausentes:
- Adán Humberto Bahl (JUS)
- Julieta Corroza (NQN)
- Andrea Marcela Cristina (PRO)
- Luis Alfredo Juez (LLA)
- Marcelo Néstor Lewandowski (JUS)
- María Florencia López (JUS)
- Mariano Recalde (JUS)
- Alejandra María Vigo (PU)
Interna en el oficialismo
La candidatura de Michelli cobró notoriedad pública en las últimas dos semanas debido a un planteo del Ministerio de Justicia. A pesar de que su pliego había seguido un trámite normal en las comisiones, el Poder Ejecutivo solicitó su retiro.
María Verónica Michelli
María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.
Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado
Este movimiento del Ministerio de Justicia provocó el rechazo de la senadora Patricia Bullrich quien ofreció su renuncia a la candidatura del bloque y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder de La Libertad Avanza.
Finalmente, Bullrich optó por abstenerse al momento de la votación y el pliego fue aprobado con el respaldo de bloques de la oposición.