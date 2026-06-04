El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli pese al rechazo de Milei

En una sesión marcada por tensiones políticas y acusaciones de "traición parlamentaria", el Senado de la Nación dio luz verde este jueves a la designación de 74 nuevos jueces , entre los que se destaca el nombre de María Verónica Michelli .

Michelli ha sido nombrada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata , logrando su designación a pesar de los intentos previos del propio Gobierno nacional por frenar su avance.

La candidatura de Michelli cobró notoriedad pública en las últimas dos semanas debido a un planteo del Ministerio de Justicia. A pesar de que su pliego había seguido un trámite normal en las comisiones, el Poder Ejecutivo solicitó su retiro. Según trascendió, el motivo de esta marcha atrás fue el parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon .

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.

Este movimiento del Ministerio de Justicia provocó el rechazo de la senadora Patricia Bullrich quien ofreció su renuncia a la candidatura del bloque y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder de La Libertad Avanza.

Finalmente, y tras intensas negociaciones, la candidatura fue tratada en el recinto, obteniendo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, siendo una de estas últimas la de la propia Bullrich al momento de votar.

El inicio de la sesión estuvo plagado de discusiones debido a cambios de último momento en el temario. Originalmente, se había acordado en labor parlamentaria tratar 50 pliegos, pero el oficialismo incluyó sorpresivamente otros 23 expedientes una vez comenzada la actividad. Esta acción fue calificada por la oposición como una “traición parlamentaria” y generó críticas tanto del peronismo como de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ante el desorden, se solicitó un cuarto intermedio de 40 minutos para renegociar los términos del debate. Al regreso, Patricia Bullrich, en su rol de jefa de bloque de La Libertad Avanza, anunció que se había arribado a un “acuerdo político y parlamentario” para tratar los 74 pliegos totales con el apoyo de los dos tercios de la Cámara, permitiendo así la finalización del proceso de nombramiento para Michelli y el resto de los candidatos.