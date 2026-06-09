Senado: La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acuerdan sesión para debatir venta de tierras a extranjeros

La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevas cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

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LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron esta noche una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.

Una de las alternativas que estudian que algunos casos donde un estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras o se trate lugares en la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional.

De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados.

En el resto de los casos será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuerte objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral.

También se evalúa que se vote un proyecto que hoy obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales.

Además consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.