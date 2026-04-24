Diputados renovados: las juras más particulares y un mapa de bloques fragmentado

La Cámara de Diputados abrió este viernes una nueva etapa política con la jura de los 24 legisladores electos en 2025, en una sesión que combinó formalidad institucional con gestos cargados de simbolismo, ausencias llamativas y una reconfiguración del mapa de poder que consolida al oficialismo y expone, una vez más, la fragmentación del peronismo.

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El dato político es claro: el frente conformado por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se quedó con 17 de las 24 bancas en disputa , mientras que el peronismo obtuvo las siete restantes.

Con este resultado, y sumado a los legisladores con mandato vigente, el oficialismo y sus aliados alcanzan 31 de las 48 bancas de la Cámara Baja, quedando a apenas un voto de los dos tercios y garantizando mayoría absoluta para el tratamiento de proyectos.

La sesión no contó con asistencia perfecta. Estuvieron ausentes Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), Verónica Valverde (PJ), Alberto López (UCR) y Gabriela Lizana (Frente Renovador), quienes no participaron del acto de jura.

Más allá del acto protocolar, varias juras rompieron con el molde tradicional y buscaron imprimir una marca política, territorial o personal.

Uno de los discursos más extensos y con mayor carga simbólica fue el del peronista Lucas Ilardo, quien asumió acompañado por el exdiputado nacional e intendente de Maipú, Adolfo Bermejo. En su jura, eligió poner el foco en los sectores más vulnerables:

“Por los nadies, por los que sobran y no parecen, por los tratados como recursos humanos y no como seres humanos, por los que sueñan con dejar de ser sombras para hacer historias. Sí, juro”.

Jura Lucas Ilardo El diputado provincial del Frente Patria, Lucas Ilardo.

También dentro del peronismo, Juana Aixa Moreno sumó una fuerte impronta territorial al jurar “por Dios, la Patria, por la provincia de Mendoza y el pueblo de La Paz”, acompañada por los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Emir Andraos (Tunuyán) y Fernando Ubieta (La Paz), en una clara señal de respaldo político del esquema municipal.

En tanto, Lidia Quintana, del espacio Frente Patria, optó por una fórmula más breve pero igualmente representativa: “Juro por Dios y por nuestra gente de Mendoza”.

Desde el oficialismo, también hubo expresiones con contenido propio. Ismael Jadur protagonizó un gesto político al mirar a Luis Petri antes de pronunciar su jura: “Por nuestra provincia de Mendoza. Sí, juro”, en una señal de lealtad al legislador nacional.

Jura de Ismael Jadur El diputado provincial de Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, Ismael Jadur.

En la misma línea, Jorge Zingaretti incorporó identidad política y territorial: “Por Mendoza, por la Patria y por Mendocinos por el Futuro, sí, juro”.

Griselda Petri, por su parte, aportó un tono personal al momento de asumir: “Por Dios, por la provincia de Mendoza y por la memoria de mi mamá. Sí, juro”, acompañada por su hermano, el dirigente nacional Luis Petri.

Otra de las juras que incluyó una referencia partidaria explícita fue la de Alejandra Torti, quien expresó: “Por Dios, por la Patria, por mi amada provincia de Mendoza y por la Unión Cívica Radical”.

Uno de los discursos más extensos dentro del oficialismo fue el de Carlos Ponce, quien sumó múltiples referencias personales y regionales: “Por mi familia, por mis compañeros de rutas de alvearenses por el futuro, por mi cuarto distrito electoral que me dio la oportunidad como General Alvear, San Rafael y Malargüe, por la provincia y su Constitución. Sí, juro”.

El nuevo mapa político

Con la renovación, la Unión Cívica Radical se consolida como la principal fuerza con 21 bancas, seguida por el peronismo y sus aliados con 10, mientras que La Libertad Avanza irrumpe con siete representantes. Más atrás aparecen el PRO con tres escaños y La Unión Mendocina con dos.

Este esquema no sólo le otorga al oficialismo control del recinto, sino también una posición de fuerza para avanzar con iniciativas clave sin depender de acuerdos permanentes con la oposición.

Las caras nuevas de la UCR

Entre los nuevos nombres del radicalismo aparece Julián Sadofschi, referente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y vinculado a la Franja Morada, alineado con el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi.

También se suman dirigentes con fuerte anclaje territorial como Juana Allende, que dio el salto desde el Concejo Deliberante de Guaymallén, y Alejandra Torti, proveniente de General Alvear y persona de confianza del intendente, Alejandro Molero.

El oficialismo incorpora además cuadros cercanos a intendentes, como Melisa Martínez Malanca y Leonardo Mastrángelo, vinculados a la gestión de Godoy Cruz, mientras que Daniel Llaver renovó su banca y continuará en la Legislatura.

El petrismo dentro de la UCR

Un aspecto clave dentro de la UCR es la permanencia del sector que responde a Luis Petri dentro del bloque oficialista, aunque en la jura algunos de sus mientros remarcaron su pertenencia a Mendocinos por el Futuro. Cuatro de los diputados que juraron como Griselda Petri, Ismael Jadur, Carlos Ponce y Jorge Zingaretti, forman parte de este espacio.

A diferencia del escenario nacional, donde hubo rupturas, en Mendoza el petrismo se mantiene dentro de Cambia Mendoza, fortaleciendo la estructura interna del oficialismo.

El desembarco libertario

La Libertad Avanza consolida su presencia en la Cámara Baja con un bloque de siete legisladores, todos con perfiles diversos y, en su mayoría, sin experiencia legislativa previa.

El espacio estará presidido por Nicolás De Pedro Buttini e incluye figuras provenientes del ámbito privado, profesional y de organismos nacionales. Entre ellos se destaca Cecilia Soler, de 26 años, quien se convierte en la diputada más joven de la provincia.

El resto del bloque libertario queda conformado por Pablo Castro, Federico Palazzo, María Inés Ramos y María Fernanda Kaufman.

Bloque La Libertad Avanza diputados El bloque de la Libertad Avanza de la Cámara de Diputados. Ramiro Gómez / Los Andes.

Un peronismo dividido

El peronismo vuelve a mostrar fisura tal como ocurre en la Cámara de Senadores. Por un lado, Lucas Ilardo y Lidia Quintana conformarán el bloque Frente Patria, diferenciándose del resto del PJ.

En paralelo, el bloque justicialista tradicional seguirá bajo la conducción de Germán Gómez e incluirá a Verónica Valverde junto a los nuevos ingresos como Matías Montes y Aixa Moreno, además de legisladores que renovaron su banca como Gustavo Perret y Julio Villafañe. A este esquema se suma Alejandra Barro, quien pasó del Senado a Diputados.

A esta listas de bloques del PJ hay que sumar a Gabrila Lizana quien conforma el monobloque de Frente Renovador.