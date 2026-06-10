Diputados opositores buscan reimpulsar Ficha Limpia con un proyecto unificado

Distintos sectores de la oposición comenzaron a coordinar acciones para volver a impulsar el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso nacional. Legisladores de Provincias Unidas , la Coalición Cívica y Adelante Buenos Aires iniciaron conversaciones con el objetivo de consensuar una iniciativa común y solicitar su tratamiento parlamentario.

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La intención es reunir en un solo texto las distintas propuestas existentes y ampliar la convocatoria a otros bloques. De esta manera, se busca fortalecer el respaldo político de una medida que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados , pero que no logró convertirse en ley tras su paso por el Senado.

El proyecto había avanzado en la Cámara baja durante 2025, aunque su aprobación definitiva quedó frustrada en la instancia final del debate legislativo . Desde distintos espacios opositores sostuvieron entonces que la falta de acompañamiento suficiente impidió la sanción de una norma que consideran clave para elevar los estándares de transparencia en la política argentina.

La propuesta establece restricciones para acceder a candidaturas a cargos públicos en casos de condenas confirmadas en segunda instancia por delitos vinculados a la administración pública. Entre quienes encabezan el nuevo intento se encuentran Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quienes manifestaron la voluntad de construir consensos y acelerar el debate legislativo.

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Scaglia sostuvo que el Congreso no debería desaprovechar una nueva oportunidad para aprobar la iniciativa antes del próximo turno electoral nacional . Además, destacó que varias provincias ya incorporaron mecanismos similares dentro de sus marcos normativos.

Por su parte, Ferraro remarcó que la propuesta responde a una demanda sostenida por organizaciones y ciudadanos que reclaman mayores niveles de integridad en el ejercicio de la función pública.

Un reclamo basado en criterios de transparencia institucional

Los impulsores de la medida consideran que quienes aspiran a ocupar cargos electivos deben cumplir determinadas condiciones éticas y jurídicas para representar a la ciudadanía. En la misma línea, Banfi definió a Ficha Limpia como un compromiso con la calidad institucional y recordó antecedentes legislativos impulsados en años anteriores para avanzar en una regulación de estas características.

La diputada sostuvo además que se trata de un requisito electoral adicional que debería poder debatirse sin mayores obstáculos, aunque reconoció que será necesario seguir construyendo acuerdos políticos para alcanzar la aprobación definitiva.