Tras la polémica, diputados reconocieron a dos periodistas fallecidos y excluyeron a Coco Yáñez

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la declaración de interés a la trayectoria de los periodistas mendocinos recientemente fallecidos , Cristian Ortega y Walter Carbone. Hasta ahí, todo parece una situación habitual y un reconocimiento merecido. Pero detrás hay una polémica que se saldó con la eliminación de un tercer trabajador de prensa que fue excluido pese a estar en el proyecto original.

Se trata del histórico fotoperiodista Jorge “Coco” Yáñez , sobre cuya postulación manifestaron reparos desde la bancada libertaria y, como surge de lo aprobado, triunfaron.

La Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas de resolución de autoría de Lucas Ilardo (FP) por las cuales se declara de interés de la Cámara la trayectoria de los periodistas mendocinos recientemente fallecidos, Cristian Ortega y Walter Carbone.

El miércoles pasado, en la previa del Día del Periodista (7 de junio) , Ilardo solicitó el tratamiento sobre tablas de tres expedientes destinados a reconocer a los comunicadores y que, según advirtió, permanecían demorados en la comisión de Cultura y Educación.

Tal cual publicó Los Andes, según denunció el legislador peronista , la resistencia libertaria estuvo vinculada a reconocer la trayectoria de Yañez porque fue preso político durante la última dictadura militar.

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Como los homenajes no tenían dictamen de comisión, el proyecto de Ilardo requería el acompañamiento de dos tercios del cuerpo para que fuera aprobado en el recinto. El mayoritario interbloque de Cambia Mendoza se plegó a la postura de los diputados libertarios que lo integran y triunfaron.

Ilardo denunció que se habían presentado diversos obstáculos, entre ellos, dijo que no avanzaba en la comisión porque le pusieron como argumento que "uno de los homenajeados tenía una deuda en ATM".

"No hace falta que yo diga que los proyectos de homenaje salen por un tubo siempre y de homenajes absolutamente absurdos, en este caso me llamó la atención", expresó. El legislador vinculó la resistencia al homenaje con sectores políticos que, según señaló, mantienen posiciones cercanas a la reivindicación de represores de la última dictadura militar.

Desde el oficialismo, en cambio, argumentaron que los expedientes debían continuar su trámite en la comisión de Cultura y Educación y completar documentación respaldatoria, independientemente de que sean figuras conocidas públicamente.

Unos días después, el jefe del bloque de diputados del radicalismo, César Cattaneo, desmintió reparos contra uno de los nominados y adujo que solo hubo problemas "administrativos". En ese marco, el radicalismo prometió que impulsaría esta semana la aprobación de las distinciones por su labor a los tres periodistas mendocinos.

Los periodistas reconocidos en la Legislatura de Mendoza

Cristian Ortega, “construyó un camino profesional intachable en la provincia de Mendoza. Con una sólida formación egresó de la Universidad Juan Agustín Maza, institución académica a la que posteriormente regresó en el rol de profesor dentro de la Facultad de Periodismo, dejando una huella imborrable en numerosas generaciones de estudiantes de comunicación por su carisma, su docencia y su profundo sentido ético del oficio”, señala la fundamentación.

periodista mendocino Cristian Ortega El periodista mendocino Cristian Ortega

En ese sentido, agrega que su labor periodística “se desplegó en diversos y prestigiosos medios de comunicación de la provincia, tales como los diarios Los Andes, UNO, El Sol, MDZ y El Ciudadano News, desempeñándose con solvencia en formatos gráficos, digitales, radiales y televisivos, además de incursionar en la prensa institucional”.

A lo largo de su carrera, se distinguió especialmente por su firme compromiso social y con los Derechos Humanos, “velando permanentemente para que las causas de los sectores más vulnerables y el seguimiento de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad tuvieran un espacio prioritario en la agenda mediática local. Su profesionalismo, su agudo sentido del humor, su empatía y su enorme calidad humana lo convirtieron en una figura profundamente respetada y querida por sus pares”, añade el texto.

En la misma línea, subraya que “por su contribución a la libertad de expresión, al pluralismo informativo y a la formación de futuros profesionales en la provincia, resulta indispensable que este cuerpo rinda un justo reconocimiento a su memoria”.

De la misma manera, en el caso de Walter Carbone, el diputado Ilardo resalta que “nacido en la provincia de Mendoza y graduado como Contador Público en la Universidad Nacional de Cuyo, inició un sólido camino profesional en el sector financiero y bancario antes de volcar su experiencia al desarrollo estratégico de los medios de comunicación escritos. En el año 1998, asumió el cargo de representante comercial y oficial del prestigioso diario nacional Ámbito Financiero en la provincia de Mendoza”.

A lo largo de casi 27 años de labor ininterrumpida, “Carbone se consolidó como un puente fundamental entre la realidad económica e institucional mendocina y uno de los medios gráficos especializados más importantes de la República Argentina. Su rol fue decisivo para garantizar la presencia y el reflejo de las economías regionales de Cuyo en la agenda informativa nacional, destacándose siempre como un profesional sumamente respetado, colaborador y dotado de una enorme calidez humana y generosidad hacia sus colegas y periodistas que visitaban la provincia”, acota el proyecto.

En ese marco, sostiene que “su compromiso permanente con el desarrollo de los medios informativos locales, su idoneidad en la gestión de prensa y su intachable calidad humana lo hacen merecedor de un espacio de honor y memoria en la Casa de las Leyes, como testimonio del reconocimiento de los ciudadanos mendocinos a quienes contribuyen al sostenimiento institucional y federal del periodismo”.

Coco Yañez, el excluido del reconocimiento

El 13 de mayo pasado falleció Jorge Heriberto "Coco" Yañez, un referente indiscutido de la fotografía local que supo retratar con maestría los acontecimientos más trascendentes de las últimas décadas.

Su camino en el fotoperiodismo comenzó en los años 70 en el diario Clarín. Tras un paso por Ecuador, regresó en 1979 para integrarse nuevamente a la corresponsalía mendocina del medio nacional, donde desempeñó una labor fundamental hasta 2009. Su cámara fue también testigo privilegiado de la vida institucional de la provincia, trabajando para el Gobierno de Mendoza durante el histórico regreso de la democracia y los inicios de los años 90. En el último tiempo, continuaba aportando su mirada comprometida a través de colaboraciones en el portal El Otro.

Como la mayoría de sus colegas, fue un activo integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).