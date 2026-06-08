Proponen que la Legislatura reconozca al Indio Solari por su legado cultural y sus shows históricos en Mendoza

La partida del Indio Solari conmovió al país entero y la Legislatura de Mendoza no fue la excepción. El viernes pasado, varios legisladores de distintos partidos políticos recordaron al legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en redes sociales y uno de ellos avanzó un paso más: propuso que sea homenajeado por la Casa de las Leyes.

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“Hay artistas que llenan estadios. Otros, muy pocos, logran quedarse a vivir en la memoria de un pueblo. El Indio Solari fue uno de ellos”, sostuvo el diputado sanrafaelino al respecto.

En su proyecto de resolución destaca que el músico fue una de las voces más influyentes de la cultura popular argentina, protagonista de una obra que marcó a generaciones enteras y trascendió largamente el mundo de la música.

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La iniciativa también rescata el vínculo que el Indio tuvo con Mendoza durante su etapa solista. En 2013 y 2014 eligió San Martín para sellar dos recitales históricos junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que convocaron a miles de personas de todo el país y convirtieron a la Zona Este en el epicentro cultural de la Argentina.

“El 14 de septiembre de 2013, bajo lluvia y con barro hasta las rodillas, llegaron al Autódromo Jorge Ángel Pena hasta 150.000 personas. Vinieron en micros, en autos, en camionetas cargadas de mochilas. Vinieron desde todo el país, sí, pero también desde el Gran Mendoza, desde el Valle de Uco, desde San Rafael, desde Rivadavia, desde Lavalle, desde La Paz. No fue Mendoza capital la que los recibió. Fue San Martín”, enfatiza el legislador en los fundamentos del proyecto.

“Fue el interior productivo de la provincia, el corazón vitivinícola y agroindustrial de la Zona Este, el que absorbió a esa multitud y se convirtió por unas horas en el centro cultural del país”, agregó.

La masiva e histórica misa ricotera del Indio Solari en San Martín en 2013 La masiva e histórica misa ricotera del Indio Solari en San Martín en 2013. Marcelo Álvarez / Los Andes

Además, recordó que “quince meses después, en diciembre de 2014, San Martín volvió a ser sede de un recital comparable”.

“Los registros oficiales del propio Gobierno de Mendoza documentaron entonces la llegada de más de 70.000 visitantes y una ocupación hotelera plena en toda la Zona Este”, señalan los fundamentos.

“Esos dos conciertos son hoy patrimonio cultural intangible del departamento. Quien los vivió no los olvida. Quien no los vivió escuchó hablar de ellos”, sostiene el diputado.

Y agrega que reconocerlo institucionalmente desde Mendoza “es asumir que la cultura popular forma parte del patrimonio común que las instituciones tienen el deber de cuidar. Hay muertes que obligan al Estado a hablar. Esta es una de ellas”.

El proyecto propone, además de reconocer su trayectoria musical, destacarlo como un artista que “supo interpretar sentimientos, inquietudes y sueños de distintas generaciones de argentinos, promoviendo valores como la libertad, la solidaridad, la reflexión crítica y la defensa de una identidad cultural propia, dejando una huella profunda y perdurable en la memoria colectiva de nuestro pueblo”.

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Indio sin grietas: la UCR también lo recordó

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, expresó su dolor por la partida del Indio a través de su cuenta de X, el viernes pasado minutos después de conocerse la noticia: “Murió el Indio Solari. Se va uno de esos artistas que fueron banda de sonido de toda una vida: noches, viajes, amigos, recitales inolvidables”.

“Hay voces que no se apagan porque siguen sonando en la memoria de todos. La del Indio es una de esas. Hasta siempre”, comentó.

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La jefa del interbloque Cambia Mendoza en el Senado, Natacha Eisenchlas, también recordó al músico el día de su fallecimiento: “Gracias por la poesía, la abstracción y por enseñarnos a ver el mundo de otra manera. Tu música marcó generaciones y dejó frases, emociones y canciones que siguen más vivas que nunca. Eterno, Indio”, publicó junto a una imagen del artista.