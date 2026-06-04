Polémica: la Cámara de Diputados frenó los homenajes a tres periodistas reconocidos que fallecieron hace poco

La Cámara de Diputados de Mendoza quedó envuelta en una polémica luego de que diputados libertarios frenaran tres homenajes a periodistas fallecidos que habían sido impulsados por el legislador de Fuerza Patria Lucas Ilardo , en la previa del Día del Periodista .

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El episodio ocurrió en la sesión de este miércoles. Ilardo solicitó el tratamiento sobre tablas de tres expedientes destinados a reconocer las trayectorias de Jorge Yañez, Walter Carbone y Cristian Ortega que permanecían demorados en la comisión de Cultura y Educación.

Según denunció el legislador peronista, la resistencia libertaria estuvo vinculada a reconocer la trayectoria del histórico fotoperiodista Yañez. El " Coco ", como era conocido popularmente, fue preso político durante la última dictadura militar.

Desde el oficialismo , en cambio, argumentaron que los expedientes debían continuar su trámite en la comisión de Cultura y Educación y completar documentación.

Como los homenajes no tenían dictamen de comisión, el proyecto de Ilardo requería el acompañamiento de dos tercios del cuerpo para que fuera aprobado en el recinto. Pero al final perdió la votación, ya que el mayoritario interbloque de Cambia Mendoza se plegó a la postura de los diputados libertarios que lo integran.

Ilardo denunció que el proyecto había sido presentado hace tres semanas y que no avanzaba en la comisión por diversas razones. Dijo que incluso le pusieron como argumento que "uno de los homenajeados tenía una deuda en ATM".

"No hace falta que yo diga que los proyectos de homenaje salen por un tubo siempre y de homenajes absolutamente absurdos, en este caso me llamó la atención", expresó.

La denuncia de Ilardo

Durante su intervención en el recinto, Ilardo relató que inicialmente le solicitaron antecedentes curriculares de los homenajeados. Posteriormente, dijo que le plantearon dudas sobre uno de los expedientes y que finalmente un legislador le transmitió que existían objeciones para reconocer a Coco Yañez debido a que había sido detenido durante la última dictadura.

Además, vinculó la resistencia al homenaje con sectores políticos que, según señaló, mantienen posiciones cercanas a la reivindicación de represores de la última dictadura militar.

Tras un cuarto intermedio, la diputada radical Eugenia De Marchi respondió en nombre del oficialismo y explicó que los expedientes deberán ser analizados en comisiones antes de avanzar.

periodista mendocino Cristian Ortega Cristian Ortega, conocido como "el Gordo", quien murió en octubre del año pasado a los 50 años.

La legisladora sostuvo que los reconocimientos requieren documentación respaldatoria y señaló que habitualmente se solicita el currículum, independientemente de que sean figuras conocidas públicamente. "Debemos aportar toda la información necesaria cuando uno hace un reconocimiento y se debe completar el expediente de esa forma", aseguró.

Ilardo replicó por su parte que ese mismo día la Cámara había tratado un expediente de su autoría presentado con posterioridad a los homenajes y que, según sostuvo, no requirió documentación adicional ni pasó por comisiones. "Entonces la excusa de la comisión de Educación y Cultura no la digan de mentira", afirmó.

Quiénes eran los periodistas

Jorge Heriberto "Coco" Yañez falleció el pasado 15 de mayo a los 81 años. Considerado una de las figuras más importantes del fotoperiodismo mendocino, desarrolló una extensa trayectoria profesional vinculada a la cobertura de acontecimientos políticos, sociales y culturales de la provincia.

Su nombre quedó asociado a imágenes históricas de Mendoza y fue reconocido por dirigentes de distintos espacios políticos. Trabajó en Clarín y varios medios de la provincia.

Los otros homenajes estaban destinados al periodista Walter Carbone, histórico corresponsal de Ámbito Financiero en Mendoza, fallecido a los 67 años; y a Cristian Ortega, conocido como "el Gordo", quien murió en octubre del año pasado a los 50 años. Ortega trabajaba en Los Andes al momento de su muerte, pero además pasó por Diario Uno, El Sol, MDZ y El Ciudadano News.