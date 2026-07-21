21 de julio de 2026 - 08:42

El Gobierno designó a un exsecretario de prensa como director del Banco Nación

Javier Lanari asumirá como director de la entidad bancaria para completar un mandato que se extenderá hasta febrero de 2028. La designación fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Banco Nación
Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional designó al exsecretario de Prensa Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Gonzalo Pascual, cuya renuncia había sido aceptada meses atrás.

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La medida quedó oficializada este martes mediante el Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

En la norma, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Pascual, quien dejó el cargo el 31 de enero de 2026. "Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo", señala el decreto.

A continuación, el texto dispone la designación de Lanari como director de la entidad bancaria a partir del 25 de junio de 2026, para completar el período de ley que vence el 4 de febrero de 2028.

Lanari se desempeñó como secretario de Prensa durante la gestión de Javier Milei y ahora pasará a integrar el directorio del principal banco público del país, en una decisión que forma parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo en la conducción de organismos estatales.

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