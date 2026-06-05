Diputados: el radicalismo prometió que destrabará los homenajes a tres periodistas fallecidos

El radicalismo prometió que impulsará la semana que viene la aprobación de las distinciones por su labor a tres periodistas mendocinos que fallecieron hace poco y que se frenaron esta semana en la Cámara de Diputados , en medio de una polémica.

Quien se hizo cargo de la promesa fue César Cattaneo , jefe de bloque de la UCR y presidente de la comisión que tiene a cargo los populares homenajes de la Cámara Baja: Cultura y Educación .

Ilardo denunció este miércoles que los homenajes al fotoperiodista Jorge Coco Yáñez y los periodistas Cristian Ortega y Walter Carbone permanecían parados en la comisión hace semanas debido a reparos del oficialismo , en particular de diputados libertarios, debido a que Yáñez estuvo detenido durante la dictadura militar.

Sin embargo, Cattaneo desmintió que hubiera un " cajoneo " de estos proyectos. Sostuvo que los homenajes no se aprobaron todavía solamente por "cuestiones administrativas", relacionadas a los nuevos procedimientos que aplica la Cámara de Diputados en estos casos; y acusó al legislador de usar el tema como "chicana".

Según Cattaneo, los pedidos de homenajes en discusión entraron a la comisión de Cultura y Educación el 22 de mayo pasado y nunca llegaron a tratarse , debido a que, entre otras cosas, sólo hubo una reunión desde entonces: la del lunes pasado.

Pero además acusó a Ilardo de no promoverlos en la reunión de Labor Parlamentaria de este martes, donde se estableció la agenda de los proyectos a tratar en la sesión del día siguiente y se tenían que pedir los "sobre tablas". O sea, aquellos proyectos que, como estos homenajes, no contaban con dictamen de comisión y requerían una mayoría especial (dos tercios) para su aprobación.

"Yo hablo por el bloque radical y digo que no hay ningún cuestionamiento para hacerle un homenaje a Coco Yáñez, a quien han reconocido por su labor dirigentes e intendentes del radicalismo, ni nada contra los periodistas", aclaró el diputado radical. Y afirmó que si para la semana que viene no se cuenta con los currículums de los periodistas, "los vamos a agregar nosotros de Google".

Precisamente ese ha sido uno de los requisitos que, según los oficialistas, han faltado. En cambio, Ilardo afirmó en la sesión del miércoles que todos los homenajes avanzan "por un tubo", sin obstáculos, y que en este caso había todo tipo de excusas para aprobarlo. Dijo que incluso se habló de que uno de los homenajeados falleció con una deuda de ATM, algo que Cattaneo desmintió.

El oficialismo tiene una "supermayoría" en Diputados que alcanza los 34 legisladores, de un total de 47. Este sector incluye a los siete diputados de La Libertad Avanza, contra quienes apuntó Ilardo este miércoles por los homenajes y quienes no han respondido a sus acusaciones.