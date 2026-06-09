9 de junio de 2026 - 19:46

Polémica en la previa del Mundial: retiraron a un periodista argentino de una rueda de prensa de Scaloni

TN denunció que su enviado especial Nicolás Singer fue retirado de una conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Estados Unidos pese a contar con acreditación para el evento.

Nicolás Singer relató cómo fue el episodio que lo dejó fuera de la conferencia de Scaloni.

Nicolás Singer relató cómo fue el episodio que lo dejó fuera de la conferencia de Scaloni.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Una situación inesperada se produjo en la previa del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia. El canal TN denunció que uno de sus periodistas acreditados fue retirado de la conferencia de prensa que brindó el entrenador Lionel Scaloni en Alabama, Estados Unidos.

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Según informó la señal televisiva, el periodista Nicolás Singer, enviado especial para la cobertura del Mundial 2026, había recibido la acreditación correspondiente para asistir al evento. Sin embargo, minutos antes del inicio de la rueda de prensa, personal de seguridad le solicitó que abandonara el lugar.

El relato de Nicolás Singer

Durante un descargo realizado en televisión, Singer calificó el episodio como una situación “bastante anormal e inesperada” para el equipo periodístico. El periodista explicó que primero se dirigieron al sector donde se entregaban las acreditaciones y, tras obtener la autorización, ingresaron al estadio donde se desarrollaría la conferencia de prensa de Scaloni.

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Según relató, una vez ubicado junto al resto de los medios presentes, una persona se acercó para comunicarle que debía retirarse del recinto. “Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”, sostuvo Singer al describir el intercambio que mantuvo con el personal del lugar.

La acreditación y la conferencia de Scaloni

De acuerdo con la información difundida por TN, el incidente no afectará la cobertura de la Copa del Mundo por parte del periodista, ya que la acreditación que posee para el torneo continúa vigente. La organización de los partidos amistosos estuvo a cargo de la empresa Road To 26, responsable también de otros encuentros preparatorios disputados antes del Mundial.

Más allá de la controversia, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni se desarrolló con normalidad. Durante su exposición, el entrenador argentino señaló que Lionel Messi tendrá minutos de juego en el amistoso ante Islandia y dejó entrever que el cuerpo técnico analiza alternativas de otras posiciones para cubrir la baja de Leonardo Balerdi.

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