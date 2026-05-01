Ampliarán el Tren de Cercanías: hasta dónde llegará y cuánto costará la obra

Los anuncios detallados sobre el Tren de Cercanías del Este, presentados en el discurso del 1 de mayo de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo, destacan una expansión significativa del proyecto original y una optimización de los recursos financieros:
- Extensión y Recorrido: El proyecto originalmente contemplaba 33 kilómetros de vía desde Junín, pasando por Palmira y concentrándose en Maipú. Sin embargo, se anunció una ampliación de 12,6 km adicionales, lo que permitirá que el tren atraviese todo Maipú y llegue hasta Luján, alcanzando un total de 45 km.
- Infraestructura: El sistema contará con un total de 19 paradores y estaciones a lo largo de su recorrido.
- Presupuesto Eficiente: A pesar del aumento en la extensión de las vías, la obra se adjudicará por un monto de 196.000 millones de pesos, cifra inferior al presupuesto oficial actualizado de 202.000 millones, gracias a "procesos licitatorios competitivos".
- Impacto en la Red de Movilidad: Con esta obra, Mendoza alcanzará una red ferroviaria total de 80 km (sumando el tren de cercanías y el Metrotranvía), superando incluso la extensión de la red en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Adicionalmente, el sistema de transporte de la provincia se complementa con el avance del 68% en las obras del Metrotranvía, que sumará 6 km hacia el Aeropuerto y 11 km hacia Luján de Cuyo, además de la instalación de paradores inteligentes con tecnología como wifi satelital.