1 de mayo de 2026 - 11:29

Ampliarán el Tren de Cercanías: hasta dónde llegará y cuánto costará la obra

El gobernador Alfredo Cornejo anunció una ampliación del Tren de Cercanías de 12,6 kilómetros adicionales.

Alfredo Cornejo hizo anuncios respecto del Tren de Cercanías. Foto: Ramiro Gómez.

Alfredo Cornejo hizo anuncios respecto del Tren de Cercanías. Foto: Ramiro Gómez.

Foto:

Ramiro Gómez - Los Andes
Alfredo Cornejo hizo anuncios respecto del Tren de Cercanías. Foto: Ramiro Gómez.

Alfredo Cornejo hizo anuncios respecto del Tren de Cercanías. Foto: Ramiro Gómez.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los anuncios detallados sobre el Tren de Cercanías del Este, presentados en el discurso del 1 de mayo de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo, destacan una expansión significativa del proyecto original y una optimización de los recursos financieros:

Leé además

Adorni contraataca: denunciará a Tailhade por espionaje y asegura que las causas en su contra no tienen gollete

Adorni contraataca: denunciará a Tailhade por espionaje y asegura que las causas en su contra "no tienen gollete"

Por Redacción Política
Alfredo Cornejo da su discurso ante la asamblea legislativa

Alfredo Cornejo: "No surge de los datos económicos que Mendoza sea una provincia rezagada"

Por Redacción Política
  • Extensión y Recorrido: El proyecto originalmente contemplaba 33 kilómetros de vía desde Junín, pasando por Palmira y concentrándose en Maipú. Sin embargo, se anunció una ampliación de 12,6 km adicionales, lo que permitirá que el tren atraviese todo Maipú y llegue hasta Luján, alcanzando un total de 45 km.
  • Infraestructura: El sistema contará con un total de 19 paradores y estaciones a lo largo de su recorrido.
  • Presupuesto Eficiente: A pesar del aumento en la extensión de las vías, la obra se adjudicará por un monto de 196.000 millones de pesos, cifra inferior al presupuesto oficial actualizado de 202.000 millones, gracias a "procesos licitatorios competitivos".
  • Impacto en la Red de Movilidad: Con esta obra, Mendoza alcanzará una red ferroviaria total de 80 km (sumando el tren de cercanías y el Metrotranvía), superando incluso la extensión de la red en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Adicionalmente, el sistema de transporte de la provincia se complementa con el avance del 68% en las obras del Metrotranvía, que sumará 6 km hacia el Aeropuerto y 11 km hacia Luján de Cuyo, además de la instalación de paradores inteligentes con tecnología como wifi satelital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El peronismo anuncio un interbloque y se fortalece en el Senado. Foto: PJ.

La oposición se fortalece en el Senado: a quiénes sumó el peronismo y qué pasará con el kirchnerismo

Por Martín Fernández Russo
El Gobierno informó la adjudicación de las obras en el Acceso Sur.

Adjudicaron las obras del Acceso Sur: cuáles son las empresas ganadoras y cuánto invertirá el Gobierno

Fue adjudicada la obra más compleja del Acceso Este.

Adjudicaron la obra más importante del Acceso Este: las empresas que ganaron y cuánto durarán los desvíos

Por Redacción Política
Las barras radicales pueblan la peatonal Sarmiento a la espera del discurso de Cornejo. Foto: Ramiro Gómez

Alfredo Cornejo preparó un discurso "conceptual" para su séptima apertura de sesiones en la Legislatura

Por Redacción Política