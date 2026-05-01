La oposición se fortalece en el Senado: a quiénes sumó el peronismo y qué pasará con La Cámpora

Un nuevo interbloque fue anunciado por el peronismo antes del discurso del gobernador Alfredo Cornejo.

El peronismo anuncio un interbloque y se fortalece en el Senado. Foto: PJ.

Los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni y Marcos Quattrini (Coalición Cívica) anunciaron que conformarán un interbloque con el PJ y de esta manera pasarán a ser la primera minoría con 8 bancas.

El nuevo interbloque se llamará Encuentro Mendocino y tendrá como presidenta a la senadora Adriana Cano, mientras que Pringles se mantendrá como presidente del bloque LUM.

Este acuerdo no incluye al kirchnerismo que formó el bloque Frente Patria, que integran Felix Gonzalez y Omar Parisi.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 10.22.53 AM

En el peronismo aclararon que el nuevo interbloque funcionará solo en el Senado hasta el momento, aunque están en conversaciones con otros espacios para ampliarse.