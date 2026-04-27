27 de abril de 2026 - 15:57

Debutó la "super mayoría" de Luján de Cuyo: qué propone el único concejal opositor

Luján de Cuyo tendrá 11 concejales de la alianza Cambia Mendoza-La Libertad Avanza y sólo uno del PJ. Este fenómeno no se repite en ningún otro departamento.

Casi todos los integrantes del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, donde la supremacía oficialista es notoria: 11 pertenecen al oficialismo y uno solo es opositor.

Casi todos los integrantes del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, donde la supremacía oficialista es notoria: 11 pertenecen al oficialismo y uno solo es opositor.

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Los Andes | Juan Carlos Albornoz
Por Juan Carlos Albornoz

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Es el único caso en la provincia donde la oposición, en este caso el PJ, tiene tan solo un representante. Se trata de Germán Kemmling, abogado de profesión, quien es consciente del desafío que tiene por delante.

"Mi fortaleza no estará en el número, tendré que buscarla en los argumentos", afirmó a Los Andes Keemling, quien ingresó al Concejo de Luján de Cuyo por el Frente Justicialista Mendoza.

Mientras tanto, el solitario opositor tambien trata de tener visibilidad en las redes sociales. "Soy Germán Keemling, tu concejal", se presenta Keemling, y agrega: "Muchos me preguntan qué voy a hacer ahora. Voy a hacer lo que hice siempre, que es trabajar de abogado. Voy a llevar esa misma vocación profesional al concejo".

"Entiendo que tendré lugar para trabajar en los ámbitos que no están en agenda de la intendencia: deportes, salud, integración social, defensa del empleo, acompañamiento a pymes y seguridad. Son todos temas muy demandados por la gente y donde el municipio no se involucra", agregó el flamante concejal.

Keemling y los nuevos concejales de Luján de Cuyo fueron recibidos este lunes por el veterano presidente del Concejo, Andrés Sconfienza, otro fenómeno de la política a nivel departamental: ha sido el presidente del Deliberante durante casi todas gestiones desde 2001 hasta la fecha.

"En este Concejo Deliberante se trabaja mucho, con responsabilidad, entrega y pensando en un Luján que avanza, crece y que tiene políticos que nunca priorizan intereses partidarios, sino que legislamos para que el departamento sea un ejemplo para Mendoza”. declamó Sconfienza en medio del recambio de concejales.

La súper mayoría de Luján

Los concejales del oficialismo que asumieron este lunes junto a Keemling son cinco: Susana Maroto, Sergio Fiorentini, Raúl Lima, Micaela Franco y Marcos Balzarelli. Ellos se sumarán a otros seis oficialistas que van por la mitad de sus mandatos.

El peronismo no estaba mejor antes en el departamento,ya que también tenía una sola banca en el Concejo, la cual era ocupada por Paloma Scalco. A nivel interno, hay apenas una diferencia en la etapa nueva: la concejala que se va era de La Cámpora y el nuevo edil responde al peronismo de los intendentes, dos bandos que están crudamente enfrentados a nivel provincial.

El fenómeno que complica más a Keemling que a su antecesora es que el radicalismo en febrero se unió en alianza al Pro que gobierna el departamento, con lo cual, el oficialismo casi se duplicó en cuanto a cantidad de bancas y la oposición quedó reducida a su mínima expresión.

El único concejo con solo un edil opositor

Que haya tan solo un concejal opositor no se repite en ninguno de los otros 17 departamentos de Mendoza.

Respecto de los que renovaron la mitad de sus concejos en las elecciones de octubre del año pasado, en Capital y Godoy Cruz habrá tres opositores, en Guaymallén y Las Heras cuatro; en San Martín y Malargüe, seis; en Junín dos; en Tupungato, Tunuyán, San Carlos y General Alvear, cinco; y en Lavalle, siete.

En tanto, los que cambiaron la mitad de sus composiciones en febrero de este año también tendrán concejos con sectores opositores más o menos fuertes. La oposición tendrá seis ediles en Maipú y en San Rafael (más allá de que en el departamento sureño el libertario Martín Antolín suele acompañar al oficialismo); cinco en Santa Rosa y Rivadavia; y cuatro en La Paz.

Ninguna oposición será este año y el próximo tan débil como la de Luján de Cuyo. Aunque hay que aclarar que, en casi todos los casos, la oposición del resto de los departamentos se divide en varios partidos.

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