Elecciones municipales 2026: las nuevas mayorías que tendrán los seis concejos deliberantes

Cinco intendentes tendrán mayorías en sus concejos deliberantes y solo uno perdió la hegemonía.

En el Concejo Deliberante de Maipú, el intendente Matías Stevanato tendrá mayoría por primera vez. Foto Archivo

En el Concejo Deliberante de Maipú, el intendente Matías Stevanato tendrá mayoría por primera vez.

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Maipú (6-5-1)

El frente Maipú Crece se impuso por apenas 3 puntos, con un resultado de 43,10% sobre el 40,22% alcanzado por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

De esta forma, ambas fuerzas se repartirán por igual las seis bancas que estaban en juego y el intendente Matías Stevanato logrará tener mayoría simple en el Concejo Deliberante, al alcanzar la mitad de los lugares.

Mientras que Cambia Mendoza tendrá 5 escaños y el restante le corresponde al frente Demócrata Libertario.

Ingresarán al HCD:

  • PJ (3): Emi Sallei, Marian García y Marcela Castello

  • LLA+CM (3): María Ángeles De Blasis, José Ortega y Gabriel López (reelecto)

Mandatos vigentes:

  • PJ: Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri

  • Cambia Mendoza: María Elisa Gómez y Marcos Flores

  • Demócrata Libertario: Alfredo Mancifesta

Composición final:

  1. PJ: 6
  2. LLA+CM: 5
  3. Demócrata Libertario: 1

San Rafael (6-5-1)

En una elección muy reñida, la alianza electoral de Alfredo Cornejo y Javier Milei se impuso por apenas un punto sobre el frente peronista del intendente Omar Félix (San Rafael en Marcha). El triunfo fue de 39,17% ante 38,20%.

De esta forma, el reparto final será de tres bancas para cada lado, por lo cual el PJ mantendrá la hegemonía en el Concejo Deliberante con un total de 6 escaños.

Mientras que LLA+CM será primera minoría con 5 bancas, y la restante la ocupará el concejal Martín Antolín (bloque Partido Libertario).

Ingresan al HCD:

  • LLA+CM (3): Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romi Giraudo

  • PJ (3): Francisco Perdigués, Sol Indiveri y Anabel Lucero

Mandatos vigentes:

  • PJ: Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli y Néstor Ojeda

  • Cambia Mendoza: Adrián Reche y Romina Giordano

  • Partido Libertario: Martín Antolín

Composición final:

  1. PJ: 6
  2. LLA+CM: 5
  3. PL: 1

Luján de Cuyo (11-1)

El triunfo más contundente de estas elecciones se dio en Luján de Cuyo, donde el sello LLA+CM arrasó con más del 59% de los votos contra un lejano 10,37% de Fuerza Justicialista (la lista del PJ Mendoza).

De esta manera, el intendente Esteban Allasino se anotó con cinco de seis ediles posibles y el peronismo logró sobrevivir con una sola banca, que será la única opositora en un cuerpo de 12 miembros.

Ingresarán:

  • LLA+CM (5): Mónica Maroto, Felipe Florentini, Gabriel Lima, Micaela Franco y Marcos Barzarelli

  • PJ (1): Germán Kemmling

Mandatos vigentes:

  • LLA+CM (PRO): Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Gabriela Della Blanca y Rolando Baldasso

  • LLA+CM (UCR): Carlos Sala y Laura Gómez

Composición final:

  1. LLA+CM: 11
  2. PJ: 1

Rivadavia (5-4-1, mayoría opositora)

Otro triunfo importante para el radicalismo se dio en Rivadavia, donde se impusieron con el 40%, superando por 15 puntos al partido Sembrar del intendente Ricardo Mansur.

De esta forma, LLA+CM logró ingresar tres bancas y pasará a tener mayoría en el HCD con 5 de 10 bancas.

El oficialismo municipal suma dos escaños en estas elecciones y quedará con 4, mientras que el PJ completa con una sola banca, lograda en 2023.

Ingresan al HCD:

  • LLA+CM (3): Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez

  • Sembrar (2): Rodrigo Godoy y Corina Caruso

Mandatos vigentes:

  • Sembrar: Luis García Llauró y Marta Kihn

  • Cambia Mendoza: Silvana Francese y Alejandra Flores

  • PJ: Johanna Genovese

Distribución final:

  1. LLA+CM: 5
  2. Sembrar: 4
  3. PJ: 1

Santa Rosa (5-3-2)

La intendenta Flor Destéfanis (PJ) logró un importante triunfo con su lista “Santa Rosa Gana”, que le permitirá sumar tres bancas y recuperar la mayoría del Concejo Deliberante, con 5 escaños en total.

Mientras que LLA+CM y el sello “Ahora Santarrocinos” se repartieron los dos lugares restantes. De esta manera, la oposición quedará distribuida en 3 bancas radicales y 2 del nuevo partido local.

Ingresarán al HCD:

  • PJ (3): Magdalena Ascurra, Leo Sailé y Hernán Dubé

  • LLA+CM (1): Leandro Barrera

  • Ahora Santarrocinos (1): Débora Quiroga (reelecta)

Mandatos vigentes:

  • PJ: Mariano Vilches y Melisa Ibáñez

  • Cambia Mendoza: Diego Ércoli y Liliana Campos

  • AS: María José Buffa

Distribución final:

  1. PJ: 5
  2. LLA+CM: 3
  3. AS: 2

La Paz (6-4)

El intendente Fernando Ubieta (PJ) también festejó un triunfo contundente en La Paz. El frente Elegí Gestión La Paz se alzó con un 54,86% y logró tres bancas, mientras que LLA+CM cosechó un 33,94% para sumar las otras dos en juego.

De esta manera, el PJ tendrá 6 bancas en el HCD de La Paz y el radicalismo se quedará con las otras 4 bancas.

Ingresan al HCD:

  • PJ (3): Beto Roza, Karen Martínez y “Colacho” Pérez

  • LLA+CM (2): Nelson Poroyan y Maribel Pérez

Mandatos vigentes:

  • PJ: Virginia González, Ivana Rosales y Yair Moyano

  • Cambia Mendoza: Daniel Blanco y Ana Sol Pinto

Distribución final:

  1. PJ: 6
  2. LLA+CM: 4
