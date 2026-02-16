16 de febrero de 2026 - 11:41

Efecto encuestas: Emir Félix sale a reforzar la campaña del PJ en San Rafael, a días de las elecciones

El diputado nacional y presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, lanzó un spot sobre su candidatura a convencional. El domingo serán las elecciones municipales.

Emir y Omar Félix encaran una nueva elección el fin de semana en San Rafael. 

Foto:

Prensa PJ
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, aparecen en las encuestas sobre las elecciones 2026, aunque ninguno de los dos es candidato.

Elecciones 2026: los llamativos datos de las encuestas que acaban de salir

Por Juan Carlos Albornoz
El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos. Archivo Los Andes. 

Elecciones 2026 en Mendoza: cómo será el operativo y qué boletas habrá el próximo 22 de febrero

Por Martín Fernández Russo

El viernes pasado se conoció la encuesta realizada por la consultora Reale Dalla Torre sobre las elecciones en Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael. Los resultados muestran tendencias parejas en las comunas gobernadas por el peronismo y preocupan en los intendentes.

Como informó Los Andes, en el caso de San Rafael el estudio de la consultora Martha Reale indicó que el 53% apoyaría a los candidatos del intendente Omar Félix, frente al 41% que se inclinaría por los opositores al jefe comunal.

No obstante, cuando se consultó por espacios políticos, LLA-CM mostró una ventaja sobre San Rafael en Marcha —nombre de la agrupación del intendente—: 38,8% contra 31,2%. Es decir, en las dos consultas hay diferentes percepciones que dejarían abierto el escenario.

Puntualmente en San Rafael se elegirán seis de 12 concejales el próximo domingo. Lo mismo ocurrirá en Luján y Maipú, que son los otros dos departamentos más poblados. Mientras que en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, se renovarán cinco de diez ediles.

La reaparición de Emir Félix en modo candidato

En este contexto, el diputado nacional Emir Félix publicó este domingo su primer spot, en el que explica a los vecinos por qué volverá a aparecer en una boleta después de su candidatura nacional de 2025, esta vez en la categoría “convencionales municipales” de San Rafael, que se ubicará debajo de los aspirantes al Concejo Deliberante.

Hasta ahora, el presidente del PJ Mendoza se mantenía en silencio, mientras el intendente y sus candidatos a concejales concentraban la estrategia publicitaria. Entonces, ya con las encuestas ajustadas sobre la mesa, salió a jugar en la recta final.

Me propuse ser convencional porque tuve la experiencia de ser intendente y quiero que a los próximos intendentes no les falten las herramientas que me faltaron a mí”, sostuvo Félix en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “No puede ser que todo se centralice en Mendoza, en un sistema administrativo que no comprende nuestro territorio, nuestras urgencias y nuestras prioridades”.

“Es muy necesario obtener la autonomía, no para este Gobierno, sino para todos los que vienen”, completó el presidente del PJ Mendoza.

Qué harán los convencionales municipales

Los convencionales municipales que resulten electos escribirán la Carta Orgánica Municipal, tras haberse aprobado la declaración de Autonomía Municipal por el Concejo Deliberante de San Rafael.

En este documento se formalizará la "plena capacidad" del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, sostiene la ordenanza aprobada el año pasado.

En el artículo 3 se establece que los candidatos “deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Concejal Municipal, pudiendo incluso ser funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales, siendo incompatible con este cargo el de ser miembro del Poder Judicial de la Nación y Provincia”.

Por esto mismo Emir Félix, con el cargo de diputado nacional actual, puede presentarse sin problemas en estas elecciones. Encabezará la lista de "San Rafael en marcha" junto a Cristina Da Dalt, directora de Planificación del municipio.

Por otro lado, el Artículo 4º garantiza “a los Convencionales Municipales las mismas inmunidades y prerrogativas que poseen los Concejales Municipales, percibiendo una compensación equivalente por sus labores, salvo los casos de funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales en ejercicio o electos, quienes no percibirán dicha compensación, aunque se les reconocerán los gastos debidamente acreditados que su desempeño implique”.

Elecciones en San Rafael

Padrón electoral: 158.994 ciudadanos habilitados para el voto

Candidatos a concejales:

  • Frente de Izquierda Unidad: Cecilia Olivera y Wilson Córdoba
  • San Rafael Futuro: Marcos Martínez y Daniela Chinellato
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Juan Pablo Vignoni y Valentina Sánchez
  • Frente Libertario Demócrata: Evelina Martos y Carlos Daniel Pérez
  • Frente Verde: Fabiola Carrión y Daniel Díaz
  • San Rafael en Marcha: Francisco Perdigues y Sol Indiveri

Candidatos a convencionales municipales

  • San Rafael Futuro: Nadir Yasuff y Mariela Herrera
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nicolas De Pedro y Viviana Vergani
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi y Giuliana Ulloa
  • Frente Verde: Ángel Gargiulo y Ana Pereyra
  • San Rafael en Marcha: Emir Félix y Cristina Da Dalt
BOLETA SAN RAFAEL
