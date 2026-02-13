Elecciones 2026: los llamativos datos de las encuestas que acaban de salir

Elecciones 2026 en Mendoza: el operativo, los candidatos y las boletas del próximo 22 de febrero

Los resultados de estos estudios son llamativos . Según la consultora Martha Reale , en San Rafael y Maipú, los principales bastiones del peronismo en la provincia, hay "electorados compartidos" entre el oficialismo del intendente Omar Félix y la alianza que lideran Javier Milei y Alfredo Cornejo . Este fenómeno impide pronosticar en forma certera quién ganara.

Por otro lado, un sondeo encargado por la Municipalidad de Maipú al encuestador platense Aníbal Urios (DC Consultores) ignora estas complejidades y anticipa una victoria en ese departamento de "Maipú Crece" , el sello con el que van a las urnas los candidatos a ediles del intendente Matías Stevanato .

La consultora Reale Dalla Torre (RdT) realizó un estudio entre el 27 de enero y el 5 de febrero pasados en base a 1.362 casos , en tres de los seis departamentos que van a las urnas: Luján, San Rafael y Maipú . Se trata de una encuesta domiciliaria , lo que aumenta la confiabilidad de los datos.

El relevamiento confirma la presumible ventaja del frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza en Luján , donde la alianza recogería entre el 55.6 y el 60.3 de los votos -este último número surge de una proyección-.

Pero los datos llamativos surgen en la intención de voto de los otros dos distritos.

En Maipú, por un lado, un contundente 57.1% dice en la encuesta que votaría a los candidatos a concejales apoyados por el intendente justicialista Stevanato, contra el 37.7%, que se inclinaría por postulantes opositores al jefe comunal.

Sin embargo, la siguiente pregunta es sobre "espacios políticos" y frente a la boleta única simulada que recibirá en el recinto la semana que viene. Allí la encuesta se da vuelta por escaso margen: La alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza saca 38,3% y Maipú Crece -sello de Stevanato- obtiene 36,6%.

Algo parecido ocurre en el otro bastión peronista: San Rafael. El 53% apoyaría a los candidatos del intendente Omar Félix, contra 41% de los opositores al jefe comunal. No obstante, por espacios políticos, LLA-CM aventaja a San Rafael en Marcha, el nombre de la agrupación del intendente: 38.8% a 31.2% es el resultado en este caso.

Frente a esta dicotomía, RdT decidió realizar en el sondeo una tercera pregunta que solamente abarcó a quienes respondieron en forma diferente a las dos anteriores: "¿Realmente a quién preferirías respaldar con tu voto para concejales?" La consulta volvió a introducir nombres propios, ya que la opción fue entre "el espacio del presidente Javier Milei y del gobernador Alfredo Cornejo" y el intendente de cada departamento.

Ante esa consulta, en Maipú resultó que el 71,6% votaría al espacio de Milei y Cornejo y el 28,4% al de Stevanato; mientras que en San Rafael, el 69,6% lo haría por el sector de Milei y Cornejo y el 27,5% por el intendente Félix.

Encuestas con "empate técnico"

La conclusión final del estudio de RdT fue que en Maipú y en San Rafael hay escenarios más o menos abiertos.

"Maipú no está 'cerrado' para nadie: el escenario se mueve en zona de empate técnico. El electorado solapado (≈4,5% del total) opera como árbitro: si la elección se municipaliza, tiende a Stevanato; si se nacionaliza/provincializa, se inclina hacia la Alianza", dice la conclusión sobre esa comuna.

En tanto, sobre San Rafael, RdT concluye que la alianza LLA-CM tiene una ventaja de 7 puntos sobre "San Rafael en Marcha" en la pregunta por espacio y se favorece de la división del PJ en dos opciones.

"No obstante, si en la proyección de indecisos se incorpora una transferencia del 4,2% del total de la muestra desde la alianza LLA+CM hacia la lista de los Félix -tal como surge de los encuestados con preferencia solapada-, el escenario se desplazaría hacia un empate técnico entre LLA+CM y el espacio de los Félix".

Consultada por Los Andes, Martha Reale, directora de la consultora RdT, aclaró que el electorado solapado "es el que se siente identificado tanto con la propuesta de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza como con la oferta de los intendentes".

El "electorado solapado" equivale al 4,5% en Maipú y al 4,2% en San Rafael y es el que fue objeto de la tercera pregunta del sondeo. Es decir, la que menciona como opciones a Cornejo y Milei por un lado y a Stevanato o Félix, según el caso, por el otro.

"A esa gente le hacíamos la tercera pregunta, que es: ¿a quién finalmente votaría en esta encrucijada? Y ahí es donde surge el escenario que contempla esa migración", indicó Reale.

Y agregó: "Yo sé que es de los informes más complejos que he difundido, pero es porque son complejos los escenarios. Cuando tenés electores compartidos sucede esto".

La otra encuesta sobre Maipú

Aníbal Urios (DC Consultores) hizo foco por su lado únicamente en Maipú. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 8 de febrero a través de dispositivos móviles. Incluyó 1.012 casos en total.

Fue el propio municipio el que ventiló el estudio. "Creo que refleja lo que estamos viendo en la calle", afirmó al respecto un funcionario de Stevanato.

Según esta encuesta, "Maipú Crece" (el sello del intendente) tiene una intención de voto del 43.9%, mientras que La Libertad Avanza y Cambia Mendoza alcanzan el 31.8%. Además, el estudio dice que el 64% piensa que Maipú tendrá "más futuro" con "Maipú Crece" que con la alianza LLA-CM, que saca el 36%.

Agrega que Stevanato es por lejos el dirigente mendocino a quien más le cree el vecino de Maipú (58,82%). LLamativamente, el estudio arriesga también que el intendente ha conseguido "borrar su origen partidario" en el peronismo.

Las urnas darán su veredicto, aunque hasta aquí ninguna encuesta despeja un dato clave para la elección: cuánta gente irá a votar realmente el 22. La presunción de algunos analistas es que no será muy alta la participación.