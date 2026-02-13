Casación rechazó los pedidos de Cristina Kirchner y seguirá con tobillera electrónica

La Cámara Federal de Casación resolvió este viernes mantener las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 en su departamento de Constitución.

Cristina Kirchner solicitó que le retiren la tobillera electrónica, más visitas y mayor uso de la terraza

En un fallo mayoritario, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los planteos de la defensa que buscaban retirar la tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas y uso de espacios comunes.

De esta manera, la justicia dejó firmes las restricciones que limitan las visitas a un máximo de tres personas por vez , con una frecuencia de hasta dos veces por semana y una duración máxima de dos horas .

Estas medidas se habían endurecido tras la polémica generada en noviembre pasado, cuando la exjefa de Estado recibió simultáneamente a nueve economistas en su domicilio. Asimismo, se ratificó que solo podrá subir a la terraza del edificio durante un máximo de dos horas diarias.

Al fundamentar su decisión, el juez Hornos subrayó que estas disposiciones buscan cumplir con la "exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos ".

El magistrado argumentó que flexibilizar los controles basándose en la "notoriedad pública" o el "rol institucional previo" del condenado supondría un "apartamiento inadmisible del principio de igualdad", especialmente en casos de delitos graves de corrupción. La resolución consideró que el monitoreo electrónico es una herramienta válida para asegurar la efectividad de la detención.

Por el contrario, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, inclinándose por retirar la tobillera y permitir el acceso irrestricto a la terraza por razones de salud. Borinsky advirtió que las restricciones afectan el derecho a la intimidad y que el uso de la tobillera resulta innecesario dado que Kirchner es una figura de público conocimiento con custodia policial permanente.

Este fallo se produce en una semana de intensa actividad judicial para la expresidenta. El pasado jueves, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron el decomiso de 141 inmuebles, incluyendo el departamento de San José 1111 donde reside actualmente.

En paralelo, la Cámara Federal de la Seguridad Social suspendió la resolución que le había quitado su pensión no contributiva por viudez, aunque dicha medida fue apelada por el Gobierno.