Juicio por la causa Cuadernos: cuáles son los argumentos de Cristina Kirchner para anular el juicio

Con el regreso de la actividad judicial tras la feria, el juicio por la causa Cuadernos volvió a ponerse en marcha este martes y arrancó con un planteo de alto impacto político: la defensa de Cristina Kirchner solicitó la nulidad completa del proceso y cuestionó de raíz cómo se inició la investigación.

Durante la apertura de la etapa de cuestiones preliminares ante el Tribunal Oral Federal 7, el abogado Carlos Beraldi sostuvo que el expediente está viciado desde su origen y afirmó que se trata de un juicio “inválido”, atravesado por maniobras de espionaje ilegal y un direccionamiento deliberado de la causa.

Frente a los jueces, el letrado contó con un tiempo de una hora y media para desarrollar su exposición. Allí estructuró su argumentación en dos puntos centrales: lo que definió como un “engaño de origen” para seleccionar juez y fiscal, y la utilización de la figura del arrepentido, a la que calificó como una “estafa” .

Uno de los pasajes más tensos de la audiencia se produjo cuando Beraldi denunció que la causa se inició sin respetar la garantía del juez natural. Según afirmó, no hubo sorteo y la elección del magistrado y del fiscal fue arbitraria, permitiendo que el expediente queda en manos del juez Bonadio y Stornelli.

“El fiscal investiga en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo. No a dedo” , remarcó el abogado de Kirchner.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, confirmó que la expresidenta solicitó cumplir su condena con prisión domiciliaria “inmediatamente” después de conocer la sentencia. Clarín

Para respaldar esa acusación, la defensa proyectó un fragmento de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien entregó los cuadernos -o sus copias- que dieron inicio a la causa. En el video, Cabot relata cómo se contactó directamente con Stornelli y le mostró las anotaciones en un bar de Palermo.

Con ese material, Beraldi intentó demostrar que la prueba no ingresó por los canales formales de la Cámara Federal y que el caso se construyó a partir de una selección directa del investigador, uno de los puntos centrales del pedido de nulidad.

Juicio, en números: los imputados

Con un total de 28 defensas habilitadas para formular planteos de nulidad, se prevé que esta etapa se extienda durante todo febrero, teniendo en cuenta además el feriado largo de carnaval. La Fiscalía, en tanto, tendrá una audiencia exclusiva para responder en marzo.

El expediente también refleja el paso del tiempo desde el inicio de la investigación. En sus distintas etapas, la causa llegó a reunir 126 imputados, pero esa cifra se redujo al llegar al juicio oral. Finalmente, 91 acusados fueron elevados a juicio, pero fallecimientos, problemas de salud y otras contingencias procesales acotaron la nómina a 86 personas que hoy enfrentan cargos.

De ese total, 19 son exfuncionarios, entre ellos Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido -actualmente detenido en Ezeiza- y el exsecretario de Obras Públicas José López. También hay 65 empresarios vinculados a la obra pública, la energía y el transporte, además de dos choferes, incluido Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.