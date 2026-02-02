Causa Cuadernos: se reanuda el juicio y Cristina Kirchner vuelve a los tribunales para pedir su anulación

La expresidente tendrá un año complicado tras el receso judicial de enero. Además, se prevé el inicio de otras dos causas complejas: los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Tras el receso judicial de enero, el expediente de la causa Cuadernos vuelve a ponerse en marcha y reabre uno de los procesos más relevantes contra Cristina Kirchner, recientemente condenada a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La expresidente intentará lograr la anulación del juicio oral.

El Tribunal Oral Federal N°7 retomará las audiencias de manera virtual para dar inicio a la etapa de “cuestiones preliminares”, en la que las defensas buscarán cuestionar la validez del proceso antes de que comience el debate propiamente dicho, según informó Noticias Argentinas.

En representación de la exmandataria, el abogado Carlos Beraldi contará con una hora y media para exponer sus objeciones, que estarán orientadas a pedir nulidades y sobreseimientos. Uno de los ejes será la impugnación de los testimonios de quienes declararon bajo figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Año complicado para Cristina Kirchner Para la expresidente, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.