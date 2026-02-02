2 de febrero de 2026 - 14:47

Causa Cuadernos: se reanuda el juicio y Cristina Kirchner vuelve a los tribunales para pedir su anulación

La expresidente tendrá un año complicado tras el receso judicial de enero. Además, se prevé el inicio de otras dos causas complejas: los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras el receso judicial de enero, el expediente de la causa Cuadernos vuelve a ponerse en marcha y reabre uno de los procesos más relevantes contra Cristina Kirchner, recientemente condenada a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La expresidente intentará lograr la anulación del juicio oral.

Leé además

Javier Milei

Milei reflotó una polémica escucha de Cristina Kirchner sobre las jubilaciones

Por Redacción Política
El exjuez federal Walter Bento dio sus palabras finales en el megajuicio por corrupción. 

Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Por Martín Fernández Russo

El Tribunal Oral Federal N°7 retomará las audiencias de manera virtual para dar inicio a la etapa de “cuestiones preliminares”, en la que las defensas buscarán cuestionar la validez del proceso antes de que comience el debate propiamente dicho, según informó Noticias Argentinas.

En representación de la exmandataria, el abogado Carlos Beraldi contará con una hora y media para exponer sus objeciones, que estarán orientadas a pedir nulidades y sobreseimientos. Uno de los ejes será la impugnación de los testimonios de quienes declararon bajo figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Año complicado para Cristina Kirchner

Para la expresidente, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas -proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero-, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos. Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno moderniza el régimen para la importación de equipos médicos usados y reacondicionados

El Gobierno habilitó a los hospitales a importar equipos médicos usados: "Menos costos y burocracia"

Por Redacción Política
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, criticó el estado de la Ruta 7 y se opuso al doble peaje. Foto: IA Gemini

Ruta 7: intendente radical le pide a Milei un "arreglo integral" y no quiere "doble peaje"

Por Juan Carlos Albornoz
El presidente planea una visita a Mendoza.

Javier Milei visitaría Mendoza este mes en el marco del "Tour de la Gratitud"

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Milei viajará a Florida para un nuevo encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago

Por Redacción Política