Patricia Bullrich afirmó que están los votos para aprobar la reforma laboral: "95% cerrado"

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , se reunió este lunes con referentes de los bloques dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima se realizará una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno, iniciativa que, según aseguró, se encuentra “en un 95% cerrada” .

El encuentro se extendió por más de dos horas y tuvo lugar en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al finalizar, Bullrich brindó declaraciones junto al presidente del bloque radical, Eduardo Vischi , y se mostró confiada respecto al respaldo legislativo necesario para avanzar con el proyecto.

“ Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos ”, sostuvo Bullrich al ser consultada sobre la cantidad de votos con los que cuenta el oficialismo, aunque reconoció que no todos los espacios mantienen la misma sintonía.

Del encuentro participaron también los titulares de los bloques del PRO y Provincias Unidas , Martín Goerling y Carlos Espínola , respectivamente, además de senadores provinciales como Carlos Arce , Julieta Corroza , Beatriz Ávila y Edith Terenzi , entre otros. A diferencia de la semana anterior, estuvieron ausentes Flavia Royón y Natalia Gadano .

"Hemos aceptado muchas propuestas y cambios" La senadora Patricia Bullrich afirmó que la reforma laboral va a ser una “ley histórica” y aseguró: "Tenemos los números necesarios". En +Info a la tarde pic.twitter.com/2m3HWUHfPQ

Vischi destacó los avances alcanzados durante la reunión: “ Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el texto al que se está arribando ”. Además, señaló que ya se está firmando el pedido formal de sesión para el miércoles 11 , con el objetivo de llegar a esa fecha con un consenso amplio.

Uno de los puntos que aún genera preocupación entre los senadores dialoguistas es el capítulo fiscal, especialmente por el impacto que podría tener en la coparticipación. “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque tiene que ver con las previsiones para las provincias”, explicó Vischi, quien aseguró que se están evaluando alternativas en las reuniones finales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2018686464456843265&partner=&hide_thread=false Será una ley histórica para terminar con la informalidad y poner a millones de argentinos en blanco, con derechos laborales reales y empleadores que invierten, producen y crean trabajo.



La modernización laboral no es un cambio más: es un punto de inflexión, un antes y un después… pic.twitter.com/Do8MVQOjgF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 3, 2026

Bullrich, por su parte, aclaró que el Gobierno decidió mantener hermetismo sobre los acuerdos alcanzados: “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor discutir la ley cuando corresponda y no por partes”.

En ese sentido, remarcó que los temas pendientes están vinculados a negociaciones entre gobernadores, ministros y legisladores, pero sostuvo que el objetivo es que “el martes en la mañana esté todo cocinado”.

Si bien durante la cumbre casi no se abordaron posibles modificaciones a la ley de glaciares, desde despachos oficiales deslizaron que esa iniciativa “viene bien” y podría ser incorporada al temario, aunque por el momento la única discusión asegurada es la reforma laboral.

Antes de la reunión con los bloques dialoguistas, Bullrich mantuvo un encuentro con senadores propios. Allí no hubo definiciones sobre la presidencia provisional de la Cámara alta, que se resolverá en la sesión preparatoria del 24, aunque sí se confirmaron algunos cargos clave: Juan Carlos Pagotto presidirá la comisión de Acuerdos, mientras que Francisco Paoltroni continuaría al frente de Relaciones Exteriores.