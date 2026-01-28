28 de enero de 2026 - 21:15

Bullrich aseguró que el acuerdo con bloques aliados por la reforma laboral de Milei está "consolidado"

Bullrich se reunió con jefes de las bancadas dialoguistas para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral que se busca sancionar el 11 de febrero

Patricia Bullrich tuvo un diálogo muy abierto con los bloques por la reforma laboral.

Patricia Bullrich tuvo un "diálogo muy abierto con los bloques" por la reforma laboral.

Foto:

NA
Por Silvia Rajcher
Noticias Argentinas

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que “ está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral. Sin embargo reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.

Leé además

Sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional

Milei ordenó restituir la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

Por Redacción Política
Cornejo felicitó a un funcionario por sus calificaciones en una escuela de negocios.

El estudiante: Cornejo felicitó a un funcionario del Gobierno por sus calificaciones

Por Redacción Política

En ese marco, Bullrich precisó que tuvo un "diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.

“Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó la al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso.

Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo), Luis Juez (Frente Cívico) Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), entre otros.

El oficialismo aspira a votar el proyecto el 11 de febrero pero antes buscará cerrar los acuerdos con los bloques dialoguistas, para lo cual el próximo martes habrá una nueva reunión a las 15.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Retoman la negociación por la reforma laboral: Bullrich encabeza contactos con bancadas aliadas en el Senado

Por Redacción Política
El Gobierno avanzaría con una baja en la edad de imputabilidad 

El Gobierno planea avanzar con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
Milei y Trump durante la presentación del Consejo de la Paz 

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para establecer la adhesión de Argentina al Consejo de Paz

Por Redacción Política
Fotografía que muestra los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). Los incendios forestales en la Patagonia argentina se continuaron expandiéndose en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4000 hectáreas, según datos oficiales.

Incendios: el Gobierno escuchó el reclamo de los gobernadores y evalúa sumar la emergencia ígnea al Congreso

Por Redacción Política