Bullrich aseguró que el acuerdo con bloques aliados por la reforma laboral de Milei está "consolidado"

Bullrich se reunió con jefes de las bancadas dialoguistas para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral que se busca sancionar el 11 de febrero

Patricia Bullrich tuvo un "diálogo muy abierto con los bloques" por la reforma laboral.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que “ está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral. Sin embargo reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.

En ese marco, Bullrich precisó que tuvo un "diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.

“Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó la al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso.

Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo), Luis Juez (Frente Cívico) Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), entre otros.