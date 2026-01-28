Milei ordenó restituir la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

En un movimiento cargado de simbolismo histórico y político, el Gobierno Nacional confirmó que el sable corvo del General José de San Martín dejará su actual vitrina en el Museo Histórico Nacional, ubicado en San Telmo, para volver a ser tutelado por el Regimiento de Granaderos a Caballo .

Esta medida se formalizará mediante un decreto presidencial que Javier Milei prevé firmar antes del próximo 7 de febrero, fecha en la que se conmemorará el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo.

La entrega oficial de la pieza histórica tendrá lugar durante el acto central en el Campo de la Gloria , en la provincia de Santa Fe, programado para las 19:00 horas de ese mismo día. En dicha ceremonia, el mandatario entregará personalmente la reliquia a los efectivos del regimiento, unidad que tuvo su bautismo de fuego precisamente bajo las órdenes de San Martín en esa batalla.

El traslado hacia el cuartel de Palermo busca, según los fundamentos del borrador oficial, garantizar la correcta administración, preservación y seguridad del bien bajo la premisa de devolverles a los suyos lo que es propio.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, indicaron que la decisión cuenta con el respaldo técnico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.

Los voceros oficiales explicaron que la sede de Granaderos no es un espacio ajeno al patrimonio, ya que posee la categoría de Monumento Histórico Nacional y representa el ámbito institucional vinculado a la función simbólica original del arma.

Por su parte, el Museo Histórico Nacional continuará exhibiendo su invaluable reserva histórica, tras haber custodiado el sable desde el 24 de mayo de 2015, cuando fue trasladado allí por disposición de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El sable corvo, adquirido por el Libertador en Gran Bretaña a principios de 1813, posee una longitud de 95 centímetros y una empuñadura de ébano. Su importancia trasciende lo militar, ya que en su testamento San Martín legó esta arma a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento a su defensa de la soberanía nacional.

Con este cambio de tutela, el Ejecutivo busca restablecer el criterio de custodia que el regimiento mantuvo desde el año 1967 hasta la modificación realizada hace diez años.