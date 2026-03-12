12 de marzo de 2026 - 10:40

Qué originó el destructor incendio en el casino del Tótem Boulevard: la principal hipótesis

El fuego destruyó la sala de juegos y provocó daños en locales comerciales y en un centro médico del predio ubicado en San Martín. La Fiscalía busca establecer cómo se inició el siniestro y qué materiales se utilizaron en la construcción.

Comienzan las pericias para determinar el origen del incendio en el casino del complejo Tótem Boulevard.

Por Enrique Pfaab

El siniestro provocó daños totales en la sala de juegos y afectó también a los locales comerciales anexos y al centro médico que funciona dentro del mismo complejo.

Si bien no existe confirmación oficial sobre el origen del fuego, una de las hipótesis que se analiza es que el incendio se habría iniciado por un desperfecto eléctrico en la conexión con las pantallas solares instaladas en el techo del predio.

Según esa línea de investigación, el desarrollo del fuego coincide con la forma en que se propagó el incendio, que avanzó rápidamente por la cubierta del edificio. También se tienen en cuenta testimonios de personas que trabajan en el lugar.

En paralelo, la Fiscalía busca establecer qué tipo de materiales se utilizaron en la construcción del complejo. Según se indicó, la aislación del techo y gran parte de la estructura habrían sido construidas con materiales ignífugos.

Además de la destrucción total de la sala de juegos, el incendio generó daños de importancia en los locales comerciales y en el centro médico. El humo también alcanzó el sector oeste del complejo, donde funciona un gimnasio.

El hotel que forma parte del mismo predio no registró daños.

