Iba en bicicleta, se cayó en una ciclovía y un municipio lo tendrá que indemnizar con $70 millones

Un visitador médico de 35 años deberá ser indemnizado por la municipalidad de Godoy Cruz por más de $70 millones tras sufrir un accidente con su bicicleta en una ciclovía .

Una deformación de la bicisenda hizo que perdiera el control de biciclo y terminó impactando contra un árbol, quedado "medio knock out", según explicó un testigo del accidente que le produjo serios daños físicos y secuelas.

Según la demanda civil , el 28 de enero de 2023 el hombre iba en bicicleta por la ciclovía que se extiende paralela a la calle Pascual Segura a metros de Benjamín Matienzo en dirección Sur-Norte, finalizando en Beltrán. Allí, al traspasar el paso a nivel, retomó la ciclovía y unos metros después su bicicleta se encontró con una deformación de la ciclovía , que le hizo perder la estabilidad.

El vehículo se fue hacia el costado de camino, mordió la banquina, el conductor perdió el equilibrio y salió despedido con tal mala suerte que su cuerpo terminó impactando contra un árbol .

El ciclista iba con un compañero de ruta que practica ciclismo de ruta y triatlón y con el que salían a recorrer rutas de Godoy Cruz, Luján o Maipú.

El día del accidente, hicieron por ruta un recorrido hasta Junín, volviendo por Barriales hasta llegar a Palmares (Godoy Cruz) y se dirigían a Las Heras, donde ambos residen.

Según un informe de una experta accidentóloga y de conformidad con los dichos de los ciclistas, gran cantidad de árboles añosos existen a escasa distancia de la bicisenda y se observa de las fotografías adjuntadas al expediente la existencia de irregularidades sobreelevadas en la plantilla, sobre el margen Este y una rotura que, sin dudas, pudo previamente ser una sobreelevación del asfalto que se fracturó.

Según dos testigos que auxiliaron el ciclista, el hombre se encontraba tirado al lado de un árbol con el casco y lentes rotos puesto. Tenía sangre en la boca, tenía rota la clavícula y estaba "medio knock out".

Estos testigos indicaron que son usuarios de la bicisenda y que se veían que la irregularidad en la calzada era evidente.

El fallo del Tribunal de Gestión Asociada Primero concluye que “la mecánica del accidente ha quedado debidamente acreditada, surgiendo de manera indubitada la falta del debido cuidado de la Municipalidad en ejercicio del Poder de Policía sobre la bicisenda en cuestión”.

Las cifras

A la hora de imponer montos por daños materiales de la indemnización, la sentencia indica que la bicicleta sufrió daños en su pedal derecho, en tanto el casco quedó inutilizable por fractura estructural al igual que los anteojos que portaba al momento del accidente. Por lo que corresponde indemnizar el rubro por $2.000.000.

En cuanto a gastos médicos, se consideró se tuvo en cuenta las historias clínicas de Hospital Español, estudios complementarios a la pericia médica y la pericia psicológica. Así determinó que el deportista debió ser suturado, someterse a una intervención de tórax y de rodilla y según la perito psicóloga padece un trastorno de estrés post traumático incapacitante en un 10% parcial y temporal ya que revertirá con terapia de 8 meses y frecuencia semanal. Por ello se estimó el rubo en $2.500.000.

En tanto que por incapacidad sobreviniente -la falta de salud derivada de un hecho ilícito- un perito examinó al demandante 2 años después y las secuelas incapacitantes consistían en rigidez y limitación funcional por limitación a la biomecánica de la marcha entre (atrofia en cicatriz de rodilla, marcha disbásica e importante cicatriz en el rostro).

Teniendo en cuenta la edad, la actividad desplegada, sus 35 años al momento del accidente, que es visitador médico, empleado, con sueldo acreditado corresponde otorgar a la víctima $60.000.000 por el rubro incapacidad sobreviniente.

Por último, en relación al daño moral y psicológico el tribunal, atento a las dolencias, estrés y estado de angustia que las secuelas del accidente le generan corresponde una suma adecuada para que el ciclista pueda realizar un viaje por el Caribe con un acompañante y por una semana, cuyo valor se estimó en $5.000.000.