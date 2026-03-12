Básquet de Mendoza: en el tercer capítulo, festejaron Godoy Cruz, Huracán, Anzorena, Atenas y Macabi

Por la fecha 3, el Tomba fue al Valle de Uco y venció a la Municipalidad de San Carlos (74-57) . Macabi superó a General San Martín (67-58). Atenas Sport Club viajó al Este y se quedó con la victoria ante Municipalidad de Junín (83-58). Por el capítulo cuatro 4, A.D. Anzorena derrotó en el Salvador Bonanno a Andes Talleres (83-77).

El Tribunal de Penas de la Federación de Básquetbol de la provincia de Mendoza , informó que Matías Sandes fue suspendido por 16 fechas, Alejandro Villa de San José dos partidos y Gastón Guevara del Santo, sólo fue informado.

El campeón venció en Calle Perú a General San Martín (67-58), en un partido de pocos puntos y que se definió en los últimos diez minutos. Entre Simondi, Tulián y Tomás Sandes sumaron 54 de los 67 puntos del Celeste. Figura: Valentín Simondi (Israelita Macabi) 15 puntos (4/6 en dobles, 0/2 en triples, 7/7 en libres), 16 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, 2 tapas, 5 faltas recibidas; con una valoración de +30.

Matías Sandes recibió 16 fechas de suspensión y será una baja importante en el Club Israelita Macabi.

Matías Sandes aportó 12 puntos, pero en el tercer cuarto abandonó el campo de juego por una falta técnica y una falta antideportiva. / Gentileza: Prensa FBPM.

SANCIONES : Se expidió el Tribunal de Disciplina de la FBPM , tras los informes de los árbitros de los incidentes entre Macabi y San José. Matías Sandes recibió 16 fechas de suspensión.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN (58): Cristian Paez 9; Juan Ignacio Legallis 9; Agustín Mauras 9; Freddy Marín 8; Alejandro Alloatti 11 (FI); Santino Tobares 0; Ramiro Fagetti 0; Ezequiel Blanco 0; David Ferreira 6; Juan Martín Da Via 1; Juan Luis Riascos 5. DT: Rubén Llanos.

CLUB ISRAELITA MACABI (67): Valentín Simondi 15; Luciano Introna 4; Tomás Sandes 17; Andrés Berman; Juan Cruz Tulián 21; Juan Andrés Llaver 5 (FI); Valentín Sarfati 3; Franco Bravín 0; Franco Ianardi 2; Franco Grunblatt 0; Enzo Guzmán Skerk 0; Serafín Keselman 0. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Juan de Casas (Capital, Mendoza)

Parciales: 17-22; 37-35 y 44-49

Tiros libres: General San Martín 14/24 – Israelita Macabi 15/23

Imparable: la dupla Rivero-Irrutia, la carta del triunfo de Huracán Las Heras

Partidazo en el Polimeni. Duelo de candidatos. Y Huracán Las Heras superó a la Unión Deportiva San José por 81-66 con una soberbia actuación de Gabriel Rivero con 18 puntos y Martín Irrutia, la figura del encuentro con 24 puntos (9/13 en dobles, 1/1 en triples, 3/3 en libres), 9 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, 1 tapa, 3 faltas recibidas; con una valoración de +32. El Globo líder con 3 juegos, tres triunfos. Imparable.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 00.40.55 (1) Matías Irrutía, figura del triunfo de Huracán Las Heras ante San José. Gentileza: FBPM.

SÍNTESIS:

CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (81): Ramiro Mendez 11; Samuel Desouza 13; Franco Minetti 4; Gabriel Rivero 18; Martín Irrutia 24 (FI); Ramiro Viñas 3; Agustín Benito 4; Franco Ramiz 2; Juan Ignacio Tizza 2; Tomás Saez 0. DT: Gustavo Noria.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (66): Gastón Guevara 14; Lucas Rubia 3; Jeremías Bustos 18; Enzo Rupcic 10; Rodrigo Funes 11 (FI); Bruno Campos 0; Matías Lucero 4; Thiago Demonte 0; Pablo Zogbe 6. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: Polideportivo Vicente Polimeni (Las Heras, Mendoza)

Parciales: 14-18; 37-37 y 50-47

Tiros libres: Huracán Las Heras 19/24 – U.D.San José 8/13

Cinco Faltas: Benito; Lucero

Líder e invicto: Godoy Cruz arrasó en el Valle de Uco

Godoy Cruz venció a Municipalidad de San Carlos por 74-57, partido que empezó a definir en el primer cuarto (21-8). Fue clave, la jerarquía del conjunto de Nahuel Flores. Figura: Abel Trejo (Godoy Cruz) 10 puntos (4/6 en dobles, 2/2 en libres), 8 rebotes, 3 faltas recibidas; con una valoración de +19.

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (57): Jeremías Latorre 8; Julio Serven 6; Leonardo Montivero 11; Juan Ignacio Buchel 7; Matías Espeleta 1 (FI); Lautaro Albornoz 12; Xavier Escobar 3; Benjamín Acosta 0; Luca Bonavetti 5; Gonzalo Marich 4; Fabricio Gonzalez 0. DT: Martín Andreoni.

CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (74): Augusto Morales 4; Ignacio Garitaonandia 4; Alejo Andrés 3; Khalil Adaro 11; Francisco Ozán 21 (FI); Elias Segovia 1; Emiliano Boiza 17; Lorenzo Cantale 3; Juan Cruz Martinez 0; Santiago Cantale 0; Abel Trejo 10. DT: Nahuel Flores.

Estadio: El Fortín (La Consulta, San Carlos)

Parciales: 8-21; 25-39 y 39-57

Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 2/8 – Godoy Cruz 13/20

Cinco Faltas: Serven, Buchel; Ozan

El Apache pisó fuerte en el Este ante Municipalidad de Junín

Partido muy parejo en el Posta del Retamo. Palo por palo. Atenas Sport Club jugó un último cuarto casi perfecto (29-12) y definió la historia a su favor. Triunfazo por 83-58. Figura: Diego Maranesi (Atenas Sport Club) 20 puntos (7/9 en dobles, 1/6 en triples, 3/3 en libres), 8 rebotes, 4 asistencias, 1 recupero, 1 tapa, 4 faltas recibidas; con una valoración de +30.

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE JUNÍN (58): Nicolás Seoane 5; Emiliano Dengra 15; Ignacio Lanzavecchia 17; Sergio Cuellar 0; Omar Calderón 6 (FI); Pedro Catena 0; Franco Minelli 11; Rodrigo Manzanares 0; Cristian Chirino 0; Tomás Quinteros 0; Pablo Pascuale 4. DT: Germán Jorge.

ATENAS SPORT CLUB (83): Agustín Blanco 11; Diego Maranesi 20; Gonzalo Sanchez 6; Lautaro Picciotto 4; Franco Sanchez 13 (FI); Juan Pablo Gamero 5; Alejo Sánchez 0; Joaquín Pereyra 0; Julián Maschke 2; Juan Cruz Villa 16; Francisco De la Peña 2; Simón Luna 4. DT: Diego Francisco Oteiza.

Estadio: Polideportivo Posta del Retamo (Junín, Mendoza)

Parciales: 15-18; 25-36 y 46-54

Tiros libres: Municipalidad de Junín 9/14 – Atenas Sport Club 14/22

WhatsApp Image 2025-03-11 at 01.26.51.jpeg BASQUET. Nicolás Aguilera, jugador y capitán de la Asociación Deportiva Anzorena.

La jerarquía de Anzorena fue determinante ante Andes Talleres

Partidazo en el Salvador Bonanno. Faltando un minuto, el juego estaba para cualquiera de los dos. La diferencia fue la efectividad del base Tomás Silveira, quien convirtió un triple y dos libres en 30 segundos, que le permitieron al Rojo sacar una luz de ventaja definitiva. Para destacar, el aplauso de la gente de Talleres para sus jugadores, que otra vez, acariciaron el triunfo ante uno de los grandes candidatos. Excelente partido de Egas (demostró destellos por los cuales es un jugador de Liga Nacional); Ignacio Grilli (24) y Nicolás Tapia (24). En el Rojo, Franco Chiabotto sumó 16 puntos y José Azuaje 14. Figura: Tomás Silveira López (Anzorena) 18 puntos; 3 rebotes; 5 asistencias. Valoración: +27.

SÍNTESIS:

ANDES TALLERES SPORT CLUB (77): Santiago Egas 13; Matías Godoy 9; Felipe Gago 5; Nicolás Tapia 24; Nicolás Bernao 2 (FI); Germán Ceverino 0; Juan Méndez Casariego; Ignacio Grilli 2. DT: Francisco Nicolás Reig.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA (83): Manuel Puente 13; Nicolás Aguilera 7; Franco Chiabotto 16; José Azuaje 14; José Allub 10 (FI); Gianfranco Bontorno 0; Tomás Silveira 18; Maximiliano Cañete 0; Federico Bonini 5. DT: Sebastian Figueredo.

Estadio: Salvador Bonanno (Godoy Cruz, Mendoza)

Parciales: 20-24; 43-42 y 59-58

Tiros libres: Andes Talleres 7/16 – A.D.Anzorena 15/19

Cinco Faltas: Felipe Gago.

