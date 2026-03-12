Se viene el debut de Eduardo Coudet en el Millonario. diez datos de la previa de Huracán vs. River

El Club Atlético River Plate vistará esta noche a Huracán de Parque Patricios en el marco de la 10a fecha del Torneo Apertura en el partido que marcará el debut de Eduardo Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo.
Huracán vs. River se disputará a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El Millonario estrena DT: Eduardo Coudet.
El cotejo se disputará a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.
1 - Historial en el Profesionalismo: River Plate mantiene un dominio histórico sobre Huracán, con 81 victorias en 170 enfrentamientos, además de 52 empates y 37 triunfos del Globo.
2 - Paridad Reciente: A pesar de la brecha histórica, los últimos 9 duelos directos muestran una igualdad total, con 3 victorias por bando y 3 empates.
3 - Último Antecedente: El cruce más reciente entre ambos terminó en tablas: fue un empate 1-1 por la Liga Profesional 2024.
4 - La Racha del Globo: Antes del último empate, Huracán había logrado imponerse en dos enfrentamientos consecutivos (2-1 y 1-0) por la Copa de la Liga Profesional 2023 y 2024.
5 - El Verdugo Mazzantti: Walter Mazzantti, hoy en Newell's, ha sido el protagonista clave en los éxitos recientes de Parque Patricios, logrando anotar en los dos triunfos previos de Huracán sobre el Millonario.
6 - Último Festejo Millonario: River no vence al Globo desde la Liga Profesional 2023, cuando se impuso 3-0 en el Palacio Ducó con un doblete de Salomón Rondón y un gol de Esequiel Barco.
7 - Sequía Goleadora: En lo que va del Apertura 2026, ambos equipos llegan con la pólvora mojada, promediando apenas 1 gol por encuentro en sus últimos 5 partidos disputados.
8 - Déficit de Visitante: River Plate atraviesa una racha negativa fuera de casa, acumulando 4 encuentros sin ganar de visitante, condición en la que solo pudo marcar un gol y empezó perdiendo en sus últimos 3 juegos.
9 - Fortaleza en Parque Patricios: Huracán llega con un andar perfecto en su estadio, sumando 3 triunfos seguidos como local y logrando abrir el marcador en sus 4 compromisos en esa condición durante este Apertura 2026.
10 - El Factor Caicedo: Jordy Caicedo es la principal carta ofensiva del Globo; ha marcado el 50% de los goles de Huracán en el torneo (4 de 8) y lidera las estadísticas de ataque con 15 disparos.