Se viene el debut de Eduardo Coudet como DT de River: la primera formación que probó pensando en Huracán

Eduardo Coudet terminará de pulir los últimos detalles del once, pero ya tiene una base en mente: no plantear una revolución, sólo ajustes.

En cuanto a la formación, Coudet no planea una revolución inmediata. Su idea inicial es mantener la base del once que venía jugando, pero con algunos matices tácticos y cambios específicos en nombres propios. La principal novedad podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero, quien dejó atrás su lesión y, tras buenos entrenamientos durante la semana, aparece con chances de volver directamente a la titularidad.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 17.21.48 Si el colombiano finalmente es de la partida, reemplazaría al juvenil Ian Subiabre en la zona de creación, aportando mayor pausa y claridad en los últimos metros para conectar con Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. En caso de no serlo, su reemplazante sería Kendry Páez o Santiago Lencina. De todas formas, la práctica de este martes será decisiva para terminar de despejar las dudas en la pizarra del Chacho, que tendrá la última palabra.

Así, el River de Coudet empieza a tomar forma. Con varios días de trabajo encima y una idea clara de juego basada en presión, intensidad y dinámica, que lógicamente se irán viendo paulatinamente, el jueves -todavía a la espera de que se defina si se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó- llegará el momento de la verdad: el primer examen oficial del nuevo DT.