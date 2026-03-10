10 de marzo de 2026 - 18:28

Insólito momento en la Champions League: cometió tres errores y lo sacaron en el primer tiempo

Se trata del arquero del Tottenham Antonín Kinský, principal responsable de los primeros tres tantos del Atlético de Madrid.

Antonin Kinsky, sustituido tras cometer dos errores 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La noche de UEFA Champions League del joven arquero checo Antonín Kinský fue de terror. El portero del Tottenham Hotspur cometió tres equivaciones fuertes que se convirtieron en goles en el arranque del encuentro ante Atlético de Madrid, y salió reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo.

Tal como sucedió en el pasado con el arquero del Liverpool Loris Karius, los garrafales errores debajo de los tres palos le costaron el puesto y la viralidad en redes sociales a Antonín Kinský, futbolista del Tottenham de Inglaterra. Después de quince minutos para el olvido, el DT Igor Tudor no lo perdonó y lo sacó de la cancha ante la atónita mirada del mundo.

El primer error de Kinský y gol de Atlético de Madrid:

La primera equivocación llegó a los cinco', cuando el guardapalos recibió un pase en el área chica e intentó salir jugando ante la presión alta del Colchonero, pero sufrió un resbalón que le entregó el gol en bandeja al local. Julián Álvarez recibió de Lookman y habilitó a Marcos Llorente, que no falló.

El estado del campo de juego provocó que algunos instantes más tarde le ocurriera lo mismo al defensor Micky Van de Ven en una acción sin peligro aparente. La pelota le quedó a Antoine Griezzman, que engañó con clase a Kinský para estampar el 2 a 0 en el marcador.

El Colchonero amplió la cuenta:

Antes del cuarto de hora el portero volvió a ser protagonista. En esta ocasión se apuró para despejar largo y la dejó boyando en el área tras errar el remate, y Julián Álvarez aprovechó el regalo marcando el 3 a 0 parcial. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para el entrenador Igor Tudor, que no dudó en tomar una dura determinación.

Otro error lapidario de Kinský:

A los 17', mandó a sustituir al checo de 22 años por Guglielmo Vicario, habitual titular en el ciclo. El joven salió cabizbajo, y visiblemente conmovido por todo lo ocurrido. Sin embargo, recibió el apoyo de todos sus compañeros (incluido el capitán argentino Cristian "Cuti" Romero).

