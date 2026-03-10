Una Argentina ganó carrera de Atletismo en las Islas Malvinas y emocionó: "Por los caídos y los veteranos"

Las vueltas del destino quisieron que el atletismo argentino tienda una pequeña mano en la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas , y el cariño por los héroes que dejaron su vida en su defensa. En este caso, fue la atleta argentina Candela Cerrone, que se consagró ganadora de la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada este domingo.

Con un tiempo oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, la corredora logró el primer puesto en la categoría femenina de esta competencia, que es considerada el maratón más austral del mundo y se disputa habitualmente en las Islas Malvinas, pleno territorio argentino en eterno conflicto por su ocupación.

El evento, certificado por la Association of International Marathons and Distance Races, se desarrolló en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y bajo condiciones climáticas extremadamente exigentes, presentando un desafío particular debido a las fuertes ráfagas de viento y la irregularidad del terreno , factores que suelen caracterizar al circuito de las Malvinas.

A esto se sumó una particularidad reglamentaria: por normas locales, los atletas no pueden competir con insignias nacionales en su indumentaria , por lo que Cerrone participó sin símbolos argentinos.

"Por los caídos, por los veteranos, por todos" La argentina Candela Cerrone ganó la 15ª edición de la maratón de 42 kilómetros en las Islas Malvinas. pic.twitter.com/3r7rniQf7f

Ese contexto hizo aún más significativo el cierre de la competencia, cuando la maratonista aplicó un esfuerzo extra para pasar a sus contrincantes y quedar primera, mientras dedicaba la victoria a los soldados de Malvinas. "Por los caídos, veteranos, tenientes... Por todos", lanzó en medio de su épico recorrido .

Los Héroes de Malvinas le enviaron un agradecimiento a Candela Cerrone:

Diario LA (9)

Haciéndose eco del emotivo momento de la atleta mencionándolos en plenas Islas Malvinas, el Centro de Excombatientes de Malvinas de Almirante Brown respondió con un comunicado en sus redes sociales.

En el mismo, le agradecen a Cerrone por recordarlos. "En nombre de los Ex Combatientes y de las familias que llevamos en el corazón la historia y la memoria de nuestras queridas Islas Malvinas, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a Candela Cerrone", comienza la carta.

Para quienes pusieron el cuerpo para defender territorio argentino, el recuerdo a través del deporte fue un gesto inolvidable. "Tu triunfo en esta carrera histórica en nuestras islas no fue solo una victoria deportiva. Fue un gesto lleno de significado, de respeto y de memoria. Cada paso que diste en ese suelo tan querido representó la fuerza, el recuerdo y el homenaje a quienes defendieron la patria y a quienes seguimos honrando su legado".

En el cierre, los héroes aseguraron que la victoria marcó otro hito en la defensa de los intereses nacionales sobre las Islas. "Nos llena de emoción saber que una atleta argentina llevó con orgullo nuestra bandera y nuestra historia, demostrando que la memoria sigue viva y que las nuevas generaciones también la abrazan con compromiso y pasión. Gracias Candela, por correr con el corazón, por honrar nuestra historia y por recordarle al mundo que las Malvinas siguen siendo parte de nuestra identidad", culminaron.