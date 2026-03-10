Tenis: Sebastián Báez cayó en Indian Wells y no quedan argentinos en los cuadros de singles

Sebastián Báez perdió en la tercera ronda de Indian Wells y ya no quedan argentinos en los cuadros de singles. El ruso Daniil Medvedev lo derrotó por 6-4 y 6-0 en la tercera ronda del tercer Masters 1000 del año y lo eliminó.
TENIS. El argentino perdió 6-4 y 6-0 con Daniil Medvedev, ex número uno del mundo. Báez se despidió de Indian Wells.
Más temprano había perdido Francisco Cerúndolo por 6-1 y 7-5 con Jack Draper, también por la tercera ronda.
Carlos Alcaraz tuvo que transpirar para vencer a Arthur Rindkernech en tres sets: fue con un resultado de 6-7, 6-3 y 6-2 para el español.La acción para los tenistas albicelestes continuará la semana próxima en Miami.
Los únicos argentinos que sobreviven son Guido Andreozzi y Horacio Zeballos, que junto a Manuel Guinard y Marcel Granollers, respectivamente, disputan el torneo de dobles.