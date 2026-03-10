Tenis: Sebastián Báez cayó en Indian Wells y no quedan argentinos en los cuadros de singles

TENIS. El argentino perdió 6-4 y 6-0 con Daniil Medvedev, ex número uno del mundo. Báez se despidió de Indian Wells.

Sebastián Báez cayó sin atenuantes en Indian Wells y no quedan argentinos en los cuadros de singles.

Más temprano había perdido Francisco Cerúndolo por 6-1 y 7-5 con Jack Draper, también por la tercera ronda.

image Carlos Alcaraz tuvo que transpirar para vencer a Arthur Rindkernech en tres sets: fue con un resultado de 6-7, 6-3 y 6-2 para el español.La acción para los tenistas albicelestes continuará la semana próxima en Miami.