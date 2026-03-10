10 de marzo de 2026 - 18:23

Tenis: Sebastián Báez cayó en Indian Wells y no quedan argentinos en los cuadros de singles

TENIS. El argentino perdió 6-4 y 6-0 con Daniil Medvedev, ex número uno del mundo. Báez se despidió de Indian Wells.

Sebastián Báez cayó sin atenuantes en Indian Wells y no quedan argentinos en los cuadros de singles. 

Foto:

Gentileza.

Tenis. La raqueta número uno del país no pudo continuar en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

Los únicos argentinos que sobreviven son Guido Andreozzi y Horacio Zeballos, que junto a Manuel Guinard y Marcel Granollers, respectivamente, disputan el torneo de dobles.

