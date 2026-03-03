Pánico en el tenis: jugadores escaparon de la cancha por bombardeos en Emiratos Árabes

La escalada del conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en el deporte. Este martes, el Challenger de Fujairah en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, fue suspendido abruptamente luego de que un bombardeo alcanzara una terminal petrolera del puerto ubicada a unos 10 kilómetros de la sede.

En el momento de la explosión se disputaban dos partidos de la última ronda de la qualy. En la cancha 1 jugaban Marek Gengel ante Yanki Erel y en la 2, Hayato Matsuoka frente a Daniil Ostapenkov. Cuando estaba por comenzar el cuarto game del tercer set de este último encuentro, sonó una alarma y jugadores, alcanzapelotas y umpire abandonaron la cancha a la carrera , dejando bolsos y raqueteros en los bancos.

El español Imanol López Morillo, que había quedado eliminado en el primer turno, relató al diario Marca: "Todo esto es complicado, se pensaba que esto era impensable que sucediera aquí en Emiratos, pero por el momento lo estamos viviendo en primera persona ".

También describió la sensación de convivir con el conflicto: "Estar durmiendo a las 12 de la noche y abrir las cortinas porque vuelan aviones de guerra y cazas es difícil de asimilar" . Y agregó: "Dada la situación yo no tomaría ningún avión sabiendo el riesgo de que te alcance un dron bomba o un misil. Me siento más seguro en tierra que en el aire".

El torneo, de categoría 50 del circuito Challenger, tenía como máximo favorito al sudafricano Lloyd Harris y contaba con la presencia de Cruz Hewitt, hijo de Lleyton Hewitt. No había argentinos en el cuadro principal .

Aunque el certamen comenzó con normalidad el lunes, la jornada del martes quedó suspendida tras las explosiones. Se espera un anuncio oficial para confirmar si el evento podrá reanudarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Djoko_UTD/status/2028825665903231212&partner=&hide_thread=false This is what happened Fujairah…a drone was intercepted and its debris caused an explosion and fire near the court…



Still no official info on the tournament but behaving like everything is normal, backfired heavily….praying for the safety of players

https://t.co/Y435pOEC2O https://t.co/gIGLH2BtU9 — SK (@Djoko_UTD) March 3, 2026

Jugadores varados en Dubái

La situación también mantiene en alerta a la ATP. Un grupo de tenistas permanece varado en Dubái tras el cierre de aeropuertos luego del ATP 500 disputado allí, torneo que ganó Daniil Medvedev.

Entre los afectados están Andrey Rublev, Tallon Griekspoor, Henry Patten, Harry Heliovaara, Marcelo Arévalo y Mate Pavi. En total son 41 personas entre jugadores y equipos de trabajo.

El destino previsto era California para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, pero las restricciones aéreas impidieron los traslados. Se evaluaron salidas por tierra hacia Omán y Riad, aunque por recomendación de seguridad decidieron permanecer en el hotel oficial.

Con la reapertura parcial del aeropuerto de Dubái y algunos vuelos de evacuación autorizados, Medvedev y Rublev analizarían viajar en avión privado si la situación lo permite.